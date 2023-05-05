Кто получил гражданство РФ в 2023 году? Украинцы только вторые

Граждане Таджикистана и Украины абсолютные лидеры по получению гражданства России в начале 2023 года, следует из отчета МВД России.

В опубликованном перечне отдельных показателей миграционной ситуации за январь–март 2023 года всего 106 302 тысячи иностранцев, которые приобрели гражданство России. На первом месте Таджикистан — 44 854 человека, на втором Украина — 22 039, на третьем Армения — 8 941, на четвертом Казахстан — 6 908, а на пятом — Кыргызстан — 6 908.

Затем уже с гораздо более скромными показателями идут Узбекистан, Азербайджан, Молдова, Беларусь и Туркмения. Отметим, что по итогам 2022 года число получивших гражданство России снизилось в 2022 году впервые за три года. Всего за прошлый год, как писал ТАСС, свыше 691 тысячи иностранных граждан получили российский паспорт.