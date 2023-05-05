Внутреннее кольцо КАД между Софийской и Московским сузят вслед за внешним

На участке кольцевой автодороги Петербурга между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе одновременно с внешним кольцом начнутся дорожные работы на внутреннем. Его тоже на месяц сузят вдвое.

С 14 по 29 мая на 63-м километре внутреннего кольца КАД, на путепроводе через железную дорогу, будут перекрыты первая и вторая полосы, сообщает 5 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Затем с 30 мая по 15 июня закроют третью и четвертую полосы. На весь срок работ скорость на свободных полосах на участке ограничат до 50 км/ч.