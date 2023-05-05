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    Внутреннее кольцо КАД между Софийской и Московским сузят вслед за внешним

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На участке кольцевой автодороги Петербурга между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе одновременно с внешним кольцом начнутся дорожные работы на внутреннем. Его тоже на месяц сузят вдвое.

    С 14 по 29 мая на 63-м километре внутреннего кольца КАД, на путепроводе через железную дорогу, будут перекрыты первая и вторая полосы, сообщает 5 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Затем с 30 мая по 15 июня закроют третью и четвертую полосы. На весь срок работ скорость на свободных полосах на участке ограничат до 50 км/ч.

    На путепроводе будут менять деформационный шов. Работы выполнит ООО «ЕвроТрансСтрой». Они же будут менять гидроизоляцию на внешнем кольце на этом же путепроводе. Напомним, что с 14 мая по 20 июня на 64 и 63 километрах внешнего кольца КАД тоже будут закрыты две полосы и снижена скорость.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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