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    КАД между Московским и Софийской на месяц станет уже на две полосы

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы добавят пробок на юге кольцевой автодороги Петербурга. На месяц с небольшим ограничат движение по двухкилометровому участку внешнего кольца между Московским шоссе и Софийской улицей.

    С 14 мая по 20 июня на 64 и 63 километрах внешнего кольца КАД будут перекрыты первая и вторая полосы движения, сообщает 4 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На третьей и четвертой полосах на время работ ограничат скорость до 50 км/ч.

    На участке кольцевой будут менять напыляемую гидроизоляцию. Работы выполнит ООО «ЕвроТрансСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургКАДОграничения движения транспорта
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