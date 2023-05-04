КАД между Московским и Софийской на месяц станет уже на две полосы

Дорожные работы добавят пробок на юге кольцевой автодороги Петербурга. На месяц с небольшим ограничат движение по двухкилометровому участку внешнего кольца между Московским шоссе и Софийской улицей.

С 14 мая по 20 июня на 64 и 63 километрах внешнего кольца КАД будут перекрыты первая и вторая полосы движения, сообщает 4 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На третьей и четвертой полосах на время работ ограничат скорость до 50 км/ч.