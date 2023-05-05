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    В Петербурге мужчина пришел к девушке в гости и стал жертвой налетчиков

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    Двое мужчин в черном и блондинка напали на системного аналитика в Невском районе. Он пришел в гости к девушке и остался без 300 тыс. рублей.

    В полицию заявление о разбойном нападении поступило накануне от 35-летнего петербуржца около одиннадцати вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 мая. По предварительной информации, он сообщил, что в квартире на улице Ворошилова сутками ранее с часа до двух ночи на него напали трое. И под угрозой предмета, похожего на пистолет, отняли у него банковскую карту. С нее злоумышленники впоследствии сняли 300 тыс. рублей.

    Злодеев пострадавший описал как двух мужчин 30-ти лет в черной одежде и молодую блондинку в голубых джинсах.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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