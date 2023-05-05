В Петербурге мужчина пришел к девушке в гости и стал жертвой налетчиков

Двое мужчин в черном и блондинка напали на системного аналитика в Невском районе. Он пришел в гости к девушке и остался без 300 тыс. рублей.



В полицию заявление о разбойном нападении поступило накануне от 35-летнего петербуржца около одиннадцати вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 мая. По предварительной информации, он сообщил, что в квартире на улице Ворошилова сутками ранее с часа до двух ночи на него напали трое. И под угрозой предмета, похожего на пистолет, отняли у него банковскую карту. С нее злоумышленники впоследствии сняли 300 тыс. рублей.

