На КАД на месяц ограничат движение на путепроводе над проспектом Культуры

Дорожные работы добавят пробок на севере кольцевой автодороги Петербурга. Новые ограничения начнут действовать после майских праздников и продлятся до начала июня.
С 10 по 24 мая на 28-м километре внутреннего кольца КАД, на путепроводе через проспект Культуры, будет перекрыта первая полоса, сообщает 4 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Затем с 25 мая по 6 июня перекроют вторую и третью полосы. Всего на этом участке три полосы. На свободных для проезда рядах во время работ скорость движения ограничат до 50 км/ч.
На путепроводе будут менять деформационный шов. Работы выполнит ООО «ЕвроТрансСтрой».