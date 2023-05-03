Дорожники назвали самые чистые и самые грязные трассы Петербурга и области

Видео: Упрдор Северо-Запад / YouTube

На кольцевой автодороге Петербурга и федеральных трассах Ленинградской области вовсю идет весенняя уборка. К началу мая с них уже собрали более 26 тысяч кубометров мусора и смёта.

Федеральные дороги Петербурга и области к лету готовят почти 200 единиц техники и 351 сотрудник подрядных организаций, сообщает 3 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». За весну им предстоит вымыть 1,2 миллиона погонных метров барьерного ограждения и 258 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов, а также убрать мусор на обочинах и в полосе отвода. Только на уборку КАД каждый день тратят больше тысячи кубометров воды.