Дорожники назвали самые чистые и самые грязные трассы Петербурга и области

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    Видео: Упрдор Северо-Запад / YouTube

    На кольцевой автодороге Петербурга и федеральных трассах Ленинградской области вовсю идет весенняя уборка. К началу мая с них уже собрали более 26 тысяч кубометров мусора и смёта.

    Федеральные дороги Петербурга и области к лету готовят почти 200 единиц техники и 351 сотрудник подрядных организаций, сообщает 3 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». За весну им предстоит вымыть 1,2 миллиона погонных метров барьерного ограждения и 258 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов, а также убрать мусор на обочинах и в полосе отвода. Только на уборку КАД каждый день тратят больше тысячи кубометров воды.

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    Самой грязной трассой остается КАД Петербурга — этому способствует огромное количество проезжающих по ней автомобилей. На сегодняшний день с кольцевой уже собрали 1269 кубометров мусора и 15 628 кубометров смёта. За КАД уже традиционно следует трасса Р-21 «Кола», она же Мурманское шоссе: с нее этой весной собрали 1110 кубометров смёта и 297 кубометров мусора. Закрывает тройку лидеров этого антирейтинга в этот раз М-10 «Россия», с которой вывезли 267 кубометров мусора и 1443 кубометра смёта. А самой чистой федеральной трассой стала дорога А-215 Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок, там убрали всего 10 и 40 кубометров соответственно.

    Во время весенней уборки на федеральных трассах чистят и моют проезжую часть, разделительные полосы, тротуары, остановки, пешеходные переходы и мосты, собирают и вывозят накопившийся за зиму смёт, чистят сигнальные столбики, водоотводные лотки и водопропускные трубы, а также латают локальные дефекты покрытия. Помимо этого, работники подрядных организаций прибирают территории памятных мест в полосе отвода дорог, в частности возле братских могил и ДОТов. Завершат весеннюю уборку до конца мая.

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