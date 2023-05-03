Дорожники назвали самые чистые и самые грязные трассы Петербурга и области

Видео: Упрдор Северо-Запад / YouTube
На кольцевой автодороге Петербурга и федеральных трассах Ленинградской области вовсю идет весенняя уборка. К началу мая с них уже собрали более 26 тысяч кубометров мусора и смёта.
Федеральные дороги Петербурга и области к лету готовят почти 200 единиц техники и 351 сотрудник подрядных организаций, сообщает 3 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». За весну им предстоит вымыть 1,2 миллиона погонных метров барьерного ограждения и 258 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов, а также убрать мусор на обочинах и в полосе отвода. Только на уборку КАД каждый день тратят больше тысячи кубометров воды.
Самой грязной трассой остается КАД Петербурга — этому способствует огромное количество проезжающих по ней автомобилей. На сегодняшний день с кольцевой уже собрали 1269 кубометров мусора и
Во время весенней уборки на федеральных трассах чистят и моют проезжую часть, разделительные полосы, тротуары, остановки, пешеходные переходы и мосты, собирают и вывозят накопившийся за зиму смёт, чистят сигнальные столбики, водоотводные лотки и водопропускные трубы, а также латают локальные дефекты покрытия. Помимо этого, работники подрядных организаций прибирают территории памятных мест в полосе отвода дорог, в частности возле братских могил и ДОТов. Завершат весеннюю уборку до конца мая.