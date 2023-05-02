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    Петербуржец провел день в компании тюленя

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    Фото: читатель «Фонтанки» Максим
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    Петербуржец на отдыхе несколько часов наблюдал за детенышем серого тюленя, пока тот не уплыл в Финский залив.

    Фотографию и видео животного прислал в редакцию «Фонтанка» 2 мая читатель Максим. По его словам, он отдыхал около деревни Саркюля в Кингисеппском районе Ленобласти и заметил на берегу детёныша.

    «В Фонд балтийской нерпы позвонили. [Там] сказали, что животное в помощи не нуждается. Но нерпа лежала целый день, поэтому решили к заливу подтолкнуть, чтобы лисы и орланы не съели», — рассказывает Максим.

    Напомним, если вы заметите нерп или тюленей, трогать их не стоит, и вообще не следует предпринимать никаких действий. Нужно сообщить о животном в Фонд друзей балтийской нерпы по телефону +7 812 699–23–99 или в группу ВК «Спасение тюленей 699–23–99», можно позвонить и в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию Петербурга по круглосуточному телефону +7 812 417–59–36.

    В последние дни нерп часто встречают в Петербурге и окрестностях. Есть и первые пациенты в центре помощи морским млекопитающим в Репино.

    Фото: читатель «Фонтанки» Максим

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