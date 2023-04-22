«Нервы крепкие у них, однако!» Две нерпы примостились на льдинке у Свердловской набережной

Довольные нерпы продолжают резвиться в Петербурге. На этот раз их заметили у Свердловской набережной — животные успели облюбовать удобную льдину.



Роликом с нерпами 22 апреля с «Фонтанкой» поделился очевидец. «Нервы крепкие у них, однако! От меня до них буквально пять метров», — отмечает автор видео. Нерпы действительно заняты своими делами — выбирают на льдине местечко поудобнее.