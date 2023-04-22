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    «Нервы крепкие у них, однако!» Две нерпы примостились на льдинке у Свердловской набережной

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    2 комментария

    Довольные нерпы продолжают резвиться в Петербурге. На этот раз их заметили у Свердловской набережной — животные успели облюбовать удобную льдину.

    Роликом с нерпами 22 апреля с «Фонтанкой» поделился очевидец. «Нервы крепкие у них, однако! От меня до них буквально пять метров», — отмечает автор видео. Нерпы действительно заняты своими делами — выбирают на льдине местечко поудобнее.

    читатель «Фонтанки»

    Накануне нерпу видели у «Авроры»: «Фонтанка» показывала, как тюлененок плещется в лучах солнца. Также нерпу недавно заметили у Свердловской набережной.

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    Комментарии 2

    Игoрь22 Апр 2023 в 14:33
    Милота))
    +1−0
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