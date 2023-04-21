    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, ю-з

    765мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.62eur89.46

    Нерпа у «Авроры» показала мастер-класс по плаванию в Неве. Посмотрите, как она резвится

    1397
    4 комментария

    Купание нерпы у «Авроры» застал петербуржец Антон Ломаев накануне утром. 21 апреля он поделился записью, сделанной на телефон. На кадрах тюлененок плещется в лучах солнца.

    Антон Ломаев

    Детеныш нерпы, кажется, совсем не боится города и смотрящих на него людей. Он демонстрирует свои умения и, видимо, получает удовольствие от невской водички. В конце видео животное будто нарочно приплывает к берегу, чтобы как следует показаться удивленным зрителям.

    Не исключено, что это тот самый ездок на льдине, которого накануне не стали ловить. Специалисты отметили, что животное крепкое, может плавать, а значит и обслуживать себя.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НерпаНерпа в ПетербургеТюлень
    ЛАЙК7
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Гость21 Апр 2023 в 12:42
    🙏😍🙋‍♀️🤽
    +0−0
    Гость21 Апр 2023 в 12:42
    на бешенство проверяли?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close