Нерпа у «Авроры» показала мастер-класс по плаванию в Неве. Посмотрите, как она резвится

Купание нерпы у «Авроры» застал петербуржец Антон Ломаев накануне утром. 21 апреля он поделился записью, сделанной на телефон. На кадрах тюлененок плещется в лучах солнца.
Антон Ломаев
Детеныш нерпы, кажется, совсем не боится города и смотрящих на него людей. Он демонстрирует свои умения и, видимо, получает удовольствие от невской водички. В конце видео животное будто нарочно приплывает к берегу, чтобы как следует показаться удивленным зрителям.
Не исключено, что это тот самый ездок на льдине, которого накануне не стали ловить. Специалисты отметили, что животное крепкое, может плавать, а значит и обслуживать себя.