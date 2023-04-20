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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    Ездока на льдине в Неве ловить не стали. У него ласты

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    Утром 20 апреля петербуржцы наблюдали в Неве нерпу. В частности, видеозапись прислал в редакцию «Фонтанки» читатель. Животное на льдине он увидел со Свердловской набережной, напротив Пискарёвского проспекта, в 7:33.

    В Фонде друзей балтийской нерпы «Фонтанке» рассказали, что им поступило несколько сообщений. Позже в сообществе фонда появился комментарий: «По Неве опять поплыли на льдинках весенние кольчатые нерпы. Сейчас по нашему любимому городу путешествуют даже нерпомамы со своими детёнышами». Эту нерпу ловить не стали, поскольку она плыла в воде.

    Первого тюленёнка, потерявшего маму, в этом сезоне спасли 8 апреля. Затем истощённую самку — на Пасху. Фонд просит петербуржцев сообщать о встречах с нерпами и тюленями в сообществе «Спасение тюленей» или по телефону 699–23–99.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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