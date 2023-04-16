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    В Солнечном поймали пасхального тюленя, истощенная самка проспала свое спасение

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    Еще один подопечный центра спасения тюленей прибыл на реабилитацию в Репино. Самку на берегу Финского залива в Курортном районе Петербурга заметили гуляющие петербуржцы.

    Процесс поимки животного опубликован в группе спасения тюленей 16 апреля. Малыш лежал практически без движения на остатках льда у пляжа «Ласковый» в Солнечном. Его заметили очевидцы и позвонили специалистам по спасению ластоногих.

    Водолаз, он же директор центра Вячеслав Алексеев, с сачком неспеша подобрался к щенку и аккуратно положил его в сеть. До появления спасателей самка дремала и неудивительно — при положенном для ее возраста весе в 40 кг она отьелась только до 13.

    Теперь тюленихе предстоит реабилитация и выпуск на свободу, когда позволит здоровье.

    Первого в сезоне истощенного тюленя нашли в Кронштадте 8 апреля.

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