В Солнечном поймали пасхального тюленя, истощенная самка проспала свое спасение

Еще один подопечный центра спасения тюленей прибыл на реабилитацию в Репино. Самку на берегу Финского залива в Курортном районе Петербурга заметили гуляющие петербуржцы.

Процесс поимки животного опубликован в группе спасения тюленей 16 апреля. Малыш лежал практически без движения на остатках льда у пляжа «Ласковый» в Солнечном. Его заметили очевидцы и позвонили специалистам по спасению ластоногих.