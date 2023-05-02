    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 6

    3 м/с, южн

    759мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.51eur88.37

    Трое детей попали с ожогами в больницу за сутки в Петербурге: девочка после приема ванны, мальчики схватили лишнее со стола

    866
    1 комментарий

    Трое малышей катались в больницу после столкновения с кипятком в Петербурге за сутки. В стационаре оставили только одного.

    Первый вызов поступил с улицы Софьи Ковалевской вечером 30 апреля, стало известно «Фонтанке» 2 мая. Там мальчик, которому в мае исполнится год, опрокинул на себя со стола стакан с кипятком. С ожогами живота его отвезли в детскую больницу № 1. Там после оказания медпомощи приняли решение отпустить малыша на амбулаторное лечение.

    Второго мальчика — полутора лет — привезли в ту же больницу 1 мая около половины двенадцатого утра с Малой Бухарестской улицы. Он, по предварительной информации, опрокинул на себя стакан с горячим чаем. Ожоги руки и груди потребовали лечения в стенах стационара.

    А около пяти дня в ДГБ № 1 привезли пятилетнюю девочку. Она решила принять ванну на проспекте Тореза. Из крана пошел кипяток, и девочка получила ожог ноги. После оказания помощи её также отпустили домой.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КипятокОжогДетиБольница
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close