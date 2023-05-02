Трое детей попали с ожогами в больницу за сутки в Петербурге: девочка после приема ванны, мальчики схватили лишнее со стола

Трое малышей катались в больницу после столкновения с кипятком в Петербурге за сутки. В стационаре оставили только одного.



Первый вызов поступил с улицы Софьи Ковалевской вечером 30 апреля, стало известно «Фонтанке» 2 мая. Там мальчик, которому в мае исполнится год, опрокинул на себя со стола стакан с кипятком. С ожогами живота его отвезли в детскую больницу № 1 . Там после оказания медпомощи приняли решение отпустить малыша на амбулаторное лечение.



Второго мальчика — полутора лет — привезли в ту же больницу 1 мая около половины двенадцатого утра с Малой Бухарестской улицы. Он, по предварительной информации, опрокинул на себя стакан с горячим чаем. Ожоги руки и груди потребовали лечения в стенах стационара.

