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    ТЕМА ДНЯ

    В Ленобласти подорвана опора ЛЭП

    Спецоперация на Украине

    Подрыв железной дороги, диверсия в Ленобласти и атака беспилотников. Новости СВО за 1 мая

    Главные события за последние сутки

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    3 комментария
    О подрыве путей сообщили губернатор Брянской области Александр Богомаз и РЖД
    О подрыве путей сообщили губернатор Брянской области Александр Богомаз и РЖДФото: Baza / T.me
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 1 мая.

    Подрыв железной дороги

    В Брянской области произошел подрыв железной дороги. Взрывное устройство сработало на 136-м километре путей Брянск — Унеча. Главное:

    • с рельсов сошли локомотив и семь вагонов;
    • в цистернах был газойль, на месте происшествия начался пожар, который был оперативно потушен. 70 вагонов удалось защитить от огня;
    • пострадавших нет;
    • движение на участке обещают восстановить к утру.

    Диверсия в Ленобласти

    В ночь на 1 мая в Гатчинском районе подорвали опору ЛЭП.

    — Подорвана опора линии электропередачи, на второй — обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство. Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено — сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме, — сообщил в телеграм-канале губернатор области Александр Дрозденко.

    Вскоре взрывотехники разминировали второй снаряд. Возбуждено дело по статье о диверсии.

    Фото: Александр Дрозденко / T.me
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    Атака на Крым

    В 20 часов губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что Черноморский флот отражает атаку беспилотников.

    — Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие, — обратился Развозжаев к жителям.

    О том, что на западе Крыма силы ПВО сбили беспилотник, также рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

    Ситуация на Украине

    Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве и области, а также в Днепре, Павлограде, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях.

    О подрыве путей сообщили губернатор Брянской области Александр Богомаз и РЖД
    О подрыве путей сообщили губернатор Брянской области Александр Богомаз и РЖДФото: Baza / T.me
    Фото: Александр Дрозденко / T.me

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