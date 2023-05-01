Подрыв железной дороги, диверсия в Ленобласти и атака беспилотников. Новости СВО за 1 мая

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 1 мая.
Подрыв железной дороги
В Брянской области произошел подрыв железной дороги. Взрывное устройство сработало на
- с рельсов сошли локомотив и семь вагонов;
- в цистернах был газойль, на месте происшествия начался пожар, который был оперативно потушен. 70 вагонов удалось защитить от огня;
- пострадавших нет;
- движение на участке обещают восстановить к утру.
Диверсия в Ленобласти
В ночь на 1 мая в Гатчинском районе подорвали опору ЛЭП.
— Подорвана опора линии электропередачи, на второй — обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство. Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено — сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме, — сообщил в телеграм-канале губернатор области Александр Дрозденко.
Вскоре взрывотехники разминировали второй снаряд. Возбуждено дело по статье о диверсии.
Атака на Крым
В 20 часов губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что Черноморский флот отражает атаку беспилотников.
— Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие, — обратился Развозжаев к жителям.
О том, что на западе Крыма силы ПВО сбили беспилотник, также рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Ситуация на Украине
Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве и области, а также в Днепре, Павлограде, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях.