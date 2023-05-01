Подрыв железной дороги, диверсия в Ленобласти и атака беспилотников. Новости СВО за 1 мая

О подрыве путей сообщили губернатор Брянской области Александр Богомаз и РЖД

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

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В ночь на 1 мая в Гатчинском районе подорвали опору ЛЭП.

В Брянской области произошел подрыв железной дороги. Взрывное устройство сработало на 136-м километре путей Брянск — Унеча. Главное:

— Подорвана опора линии электропередачи, на второй — обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство. Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено — сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме, — сообщил в телеграм-канале губернатор области Александр Дрозденко.

Вскоре взрывотехники разминировали второй снаряд. Возбуждено дело по статье о диверсии.