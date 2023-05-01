Попавший под взрыв в Брянской области грузовой поезд был из Белоруссии

Грузовой поезд, оказавший на путях во время подрыва в Брянской области, формирования Белорусской железной дороги. Об этом 1 мая сообщил минтранс страны.



Отмечается, что поезд №2528 направлялся из Гомеля в Брянск.

«В составе поезда было 78 вагонов. В результате взрыва сошли с рельсов 8 вагонов. Локомотивная бригада не пострадала», — говорится в сообщении ведомства.

Представители Белорусской железной дороги выехали на место ЧП. Им предстоит принять участие в расследовании.

Взрыв неустановленного устройства произошел в Брянской области, в районе станции Унеча, 1 мая. В результате подрыва железнодорожных путей с рельсов сошли несколько вагонов, возник пожар. Движение на участке планируют восстановить к утру 2 мая.