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    Попавший под взрыв в Брянской области грузовой поезд был из Белоруссии

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    Грузовой поезд, оказавший на путях во время подрыва в Брянской области, формирования Белорусской железной дороги. Об этом 1 мая сообщил минтранс страны.

    Отмечается, что поезд №2528 направлялся из Гомеля в Брянск.

    «В составе поезда было 78 вагонов. В результате взрыва сошли с рельсов 8 вагонов. Локомотивная бригада не пострадала», — говорится в сообщении ведомства.

    Представители Белорусской железной дороги выехали на место ЧП. Им предстоит принять участие в расследовании.

    Взрыв неустановленного устройства произошел в Брянской области, в районе станции Унеча, 1 мая. В результате подрыва железнодорожных путей с рельсов сошли несколько вагонов, возник пожар. Движение на участке планируют восстановить к утру 2 мая.

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