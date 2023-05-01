Губернатор Ленобласти: Взрывотехники разминировали вторую опору

Вторая опора на линии электропередачи, которая пострадала от взрыва в ночь на 1 мая, разминирована. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.



«Угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована. Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем», — написал глава региона.

