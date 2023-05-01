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    Губернатор Ленобласти: Взрывотехники разминировали вторую опору

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    Вторая опора на линии электропередачи, которая пострадала от взрыва в ночь на 1 мая, разминирована. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

    «Угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована. Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем», — написал глава региона.

    Дрозденко отметил, что сейчас специалисты проводят обследование других опор на поврежденной линии.

    Информация о ЧП поступила в правоохранительные органы около полуночи 1 мая. В Сусанинском поселении Гатчинского района Ленобласти обнаружили подорванную опору линии электропередачи, на соседней — предмет, похожий на взрывное устройство.

    На месте продолжают работать сотрудники всех оперативных ведомств, в том числе ФСБ. Губернатор Ленобласти ранее показал последствия подрыва.

    Фото: Александр Дрозденко / telegram

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