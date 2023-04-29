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    На Гороховой оцепили дом после сообщения о минировании. Литовская община осталась без праздника

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    В Санкт-Петербурге дом 5 на Гороховой улице оцепила полиция из-за сообщения о минировании. Об этом 29 апреля стало известно «Фонтанке». Сейчас сотрудники правоохранительных органов ожидают служебную собаку.

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    В здании 5 на Гороховой улице находится Литовская община Санкт-Петербурга. Там сегодня ожидался праздник.

    «В литовской культурной общине хотели сделать праздник. Варили цеппелины — национальное блюдо», — рассказал один из членов общины.

    Однако мероприятие не состоялось, потому что гостей не пустили из-за оцепления. Около дома, как видно на фотографиях, стоит мужчина с плакатами, на которых упоминается Литва.

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    Минирование
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