На Гороховой оцепили дом после сообщения о минировании. Литовская община осталась без праздника

В Санкт-Петербурге дом 5 на Гороховой улице оцепила полиция из-за сообщения о минировании. Об этом 29 апреля стало известно «Фонтанке». Сейчас сотрудники правоохранительных органов ожидают служебную собаку.
В здании 5 на Гороховой улице находится Литовская община Санкт-Петербурга. Там сегодня ожидался праздник.
«В литовской культурной общине хотели сделать праздник. Варили цеппелины — национальное блюдо», — рассказал один из членов общины.
Однако мероприятие не состоялось, потому что гостей не пустили из-за оцепления. Около дома, как видно на фотографиях, стоит мужчина с плакатами, на которых упоминается Литва.