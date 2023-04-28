Трасса «Вологда — Новая Ладога» станет реверсивной под Тихвином

Дорожные работы ограничат движение на 44-километровом участке федеральной трассы А-114 «Вологда — Новая Ладога» в Бокситогорском районе Ленобласти. Транспорт будут перепускать поочередно, а скорость снизят.
Со 2 мая подрядчик приступит к ремонту участка трассы Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола» с 418-го по 462-й километр, сообщает 28 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там введут реверсивное движение со светофорным регулированием, а скорость ограничат до 40 км/ч.
На участке дороги отфрезеруют и уложат более 400 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, сделают новые прикромочные лотки, водосбросы, бортовой камень и отбойники, нанесут разметку и установят 11 новых металлических автобусных павильонов. Согласно контракту, работы должны быть завершены к началу октября, но подрядчик планирует закончить досрочно, добавляют в дорожном управлении.