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    Трасса «Вологда — Новая Ладога» станет реверсивной под Тихвином

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы ограничат движение на 44-километровом участке федеральной трассы А-114 «Вологда — Новая Ладога» в Бокситогорском районе Ленобласти. Транспорт будут перепускать поочередно, а скорость снизят.

    Со 2 мая подрядчик приступит к ремонту участка трассы Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола» с 418-го по 462-й километр, сообщает 28 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Там введут реверсивное движение со светофорным регулированием, а скорость ограничат до 40 км/ч.

    На участке дороги отфрезеруют и уложат более 400 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, сделают новые прикромочные лотки, водосбросы, бортовой камень и отбойники, нанесут разметку и установят 11 новых металлических автобусных павильонов. Согласно контракту, работы должны быть завершены к началу октября, но подрядчик планирует закончить досрочно, добавляют в дорожном управлении.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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