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    «Представляешь, если бы тебя сняли?». Что обсуждали на российском ТВ на этой неделе

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    Выдвижение Байдена на новый срок возмутило ведущих федеральных каналов. Особенно вдохновенно и рьяно Артем Шейнин в эфире «Время покажет» и Евгений Попов в «60 минут» оттоптались на возрасте «деды Джо».

    Больше, чем заявление о выдвижении Байдена, ведущих взволновало предшествующее ему увольнение американского обозревателя Такера Карлсона. За что, по мнению телеэкспертов, его «сняли», каким был бы этот мир без его русского коллеги Владимира Соловьева и почему ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин не стал обсуждать арест блогерши Елены Блиновской, смотрите в традиционном пятничном выпуске «Коробки передач».

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    Комментарии 21

    Гость28 Апр 2023 в 22:32
    Путин - это наше ВСЁ!
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