«Представляешь, если бы тебя сняли?». Что обсуждали на российском ТВ на этой неделе

Выдвижение Байдена на новый срок возмутило ведущих федеральных каналов. Особенно вдохновенно и рьяно Артем Шейнин в эфире «Время покажет» и Евгений Попов в « 60 минут » оттоптались на возрасте «деды Джо».

Больше, чем заявление о выдвижении Байдена, ведущих взволновало предшествующее ему увольнение американского обозревателя Такера Карлсона. За что, по мнению телеэкспертов, его «сняли», каким был бы этот мир без его русского коллеги Владимира Соловьева и почему ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин не стал обсуждать арест блогерши Елены Блиновской, смотрите в традиционном пятничном выпуске «Коробки передач».