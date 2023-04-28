Задержанный за поджог музея в Пушкине аспирант арестован. Он признал вину

Обвиняемый в покушении на здание Историко-литературного музея в Пушкине не избежал следственного изолятора. Исполнительному аспиранту, заслушавшемуся голосов в трубке, вменяют сговор и политическую вражду.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 28 апреля Пушкинский суд рассмотрел вопрос о мере пресечения 25-летнему Алексею Грибанову. Следствие настаивало на двух месяцах заключения под стражу и получило удовлетворение.
Молодому человеку предъявлено обвинение в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками и по мотивам политической вражды. В следственный изолятор его определили до 25 июня.
Грибанова задержали 26 апреля вскоре после того, как некто в двенадцатом часу дня облил бензином и чиркнул зажигалкой у стен музея на Леонтьевской улице в Пушкине. Позже он рассказал следователю, что первой целью был расположенный рядом военкомат. Свои действия объяснил страхом кредитов, повестки и происков мошенников, которыми его не один день запугивали по телефону.
О том, как аспиранта довели до поджога, читайте в материале «Фонтанки».