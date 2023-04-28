По лужам сквозь снег. Подпорожские дороги тизерят погоду на выходные

В лобовое стекло летят хлопья снега, под колесами — лужи, а трава на обочинах «поседела». «Сегодняшняя погода в Подпорожском районе посвящается всем, кто требовал прекращения отопительного сезона в конце апреля. Одевайтесь теплее, будьте здоровы!» — прокомментировали видео в администрации.

Осадки в Ленобласти обещают на все выходные. По прогнозу ГБУ «Северо-Западное УГМС», с 29 апреля по 1 мая местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +3 градусов, а днем поднимется до +7...+12. Потеплее погоду ожидают в воскресенье, 30 апреля: от 0 до +5 ночью и от +8 до +13, а на востоке и до +17 градусов, — днем.

В Петербурге в субботу тоже ждут дождь и мокрый снег, а в воскресенье атмосферный фронт принесет более теплый воздух.