Отвлечет от неполезного. Путин предложил учить управлению беспилотниками в школах

В российские образовательные программы, в том числе в школах, нужно внедрить курсы по управлению беспилотниками. Так считает президент РФ Владимир Путин.



«Полностью поддерживаю прозвучавшие со стороны наших компаний предложения, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны», — отметил он 27 апреля (цитата по ТАСС).

По словам Путина, это «интересное и полезное дело», во-первых, отвлечет школьников от того, «чем не надо было бы заниматься». Во-вторых, отметил он, такая профориентация пойдет на пользу и стране.