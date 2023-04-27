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    Экстренное торможение и сломанный нос суд в Петербурге оценил в 120 тысяч рублей

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    1 комментарий

    Прокуратура Петербурга

    Суд в Петербурге рассмотрел иск о компенсации из-за ДТП с маршруткой в Василеостровском районе. Реакция водителя и тормоза автобуса помогли избежать серьезной аварии, но не уберегли пассажирку от травм.

    Инцидент произошел вечером 5 марта 2021 года на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Водитель Hyundai Solaris, двигаясь по Морской набережной от Наличной улицы в сторону Капитанской улицы, в нарушение ПДД не уступил дорогу автобусу ПАЗ, ехавшему во встречном направлении, сообщает 27 апреля пресс-служба прокуратуры Петербурга. На записи видно, что водитель легковой поворачивал налево и оказался нос к носу с маршруткой.

    Водитель автобуса применил экстренное торможение. В результате одна из пассажирок упала и сломала нос. Прокурор Василеостровского района провел проверку по обращению 60-летней потерпевшей и подал в суд иск к обоим водителям о выплате солидарной компенсации морального вреда. Суд взыскал в пользу женщины 120 тысяч рублей.

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    ПетербургСудДТПДТП с маршруткой
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    Комментарии 1

    Avs715327 Апр 2023 в 18:52
    Гоголь в гробу переворачивается...

    Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. «Плотное! — сказал он сам про себя, — что бы это такое было?» Он засунул пальцы и вытащил — нос!.. Иван Яковлевич и руки опустил; стал протирать глаза и щупать: нос, точно нос! и еще, казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругою. — Где это ты, зверь, отрезал нос? — закричала она с гневом. — Мошенник! пьяница! Я сама на тебя донесу полиции. Разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся...
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