Экстренное торможение и сломанный нос суд в Петербурге оценил в 120 тысяч рублей

Прокуратура Петербурга
Суд в Петербурге рассмотрел иск о компенсации из-за ДТП с маршруткой в Василеостровском районе. Реакция водителя и тормоза автобуса помогли избежать серьезной аварии, но не уберегли пассажирку от травм.
Инцидент произошел вечером 5 марта 2021 года на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Водитель Hyundai Solaris, двигаясь по Морской набережной от Наличной улицы в сторону Капитанской улицы, в нарушение ПДД не уступил дорогу автобусу ПАЗ, ехавшему во встречном направлении, сообщает 27 апреля пресс-служба прокуратуры Петербурга. На записи видно, что водитель легковой поворачивал налево и оказался нос к носу с маршруткой.
Водитель автобуса применил экстренное торможение. В результате одна из пассажирок упала и сломала нос. Прокурор Василеостровского района провел проверку по обращению 60-летней потерпевшей и подал в суд иск к обоим водителям о выплате солидарной компенсации морального вреда. Суд взыскал в пользу женщины 120 тысяч рублей.