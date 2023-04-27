Экстренное торможение и сломанный нос суд в Петербурге оценил в 120 тысяч рублей

Суд в Петербурге рассмотрел иск о компенсации из-за ДТП с маршруткой в Василеостровском районе. Реакция водителя и тормоза автобуса помогли избежать серьезной аварии, но не уберегли пассажирку от травм.

Инцидент произошел вечером 5 марта 2021 года на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Водитель Hyundai Solaris, двигаясь по Морской набережной от Наличной улицы в сторону Капитанской улицы, в нарушение ПДД не уступил дорогу автобусу ПАЗ, ехавшему во встречном направлении, сообщает 27 апреля пресс-служба прокуратуры Петербурга. На записи видно, что водитель легковой поворачивал налево и оказался нос к носу с маршруткой.