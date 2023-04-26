«Единая Россия» приостановила членство депутата Раховой в партии

Петербургская «Единая Россия» приостановила членство депутата городского парламента Елены Раховой. Также приостановлено членство муниципального депутата, директора школы № 619 Ирины Байковой. Обе являются обвиняемыми по уголовному делу о мошенничестве.
Как сообщил «Фонтанке» секретарь регионального отделения Сергей Боярский, приостановить членство Раховой и Байковой партийцев обязывает устав «Единой России».
Уголовное дело, в рамках которого у Раховой и у директрисы школы № 619 Ирины Байковой накануне провели обыски, касается «мёртвых душ». По версии следствия, с 2011 года они присвоили себе 28 миллионов рублей, по документам проводя их как зарплату несуществующим работникам.
Сама Рахова ещё утром говорила журналистам, что у неё «всё хорошо».