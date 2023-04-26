На сбои электричества жалуются из разных районов. В Невском меняют маршрут трамваи и троллейбусы

Вместе с Петроградским районом Петербурга возвращения электричества 26 апреля ждут в Калининском и Невском. В последнем корректируют движение трамваев и троллейбусов.



«С 14:11 погашение электроэнергии по трамвайному движению по проспекту Обуховской Обороны от конечной станции «Невский завод» до улицы Дудко. По троллейбусному движению — по улице Седова от улицы Книпович до Фарфоровской», — сообщили в «Горэлектротрансе».

Трамваи №№ 7 и 24 следуют до остановки «Завод имени Ломоносова». На 65-м можно доехать до Перекупного переулка. Троллейбус № 14 везёт до площади Бехтерева, в обратную сторону — до станции метро «Ломоносовская».