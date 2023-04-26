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    На сбои электричества жалуются из разных районов. В Невском меняют маршрут трамваи и троллейбусы

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    Вместе с Петроградским районом Петербурга возвращения электричества 26 апреля ждут в Калининском и Невском. В последнем корректируют движение трамваев и троллейбусов.

    «С 14:11 погашение электроэнергии по трамвайному движению по проспекту Обуховской Обороны от конечной станции «Невский завод» до улицы Дудко. По троллейбусному движению — по улице Седова от улицы Книпович до Фарфоровской», — сообщили в «Горэлектротрансе».

    Трамваи №№ 7 и 24 следуют до остановки «Завод имени Ломоносова». На 65-м можно доехать до Перекупного переулка. Троллейбус № 14 везёт до площади Бехтерева, в обратную сторону — до станции метро «Ломоносовская».

    Есть проблемы и на севере города. «Нет электричества на Гражданском проспекте. В аварийной сказали, что авария в двух кварталах», — написал «Фонтанке» читатель.

    По словам жителей Петроградского района, около половины третьего дня оказалась обесточена часть домов на Петроградской стороне. С улицы Рентгена уточняют, что в четвёртом часу им электроэнергию вернули. В компании «Россети Ленэнерго» обещают, что разберутся с технологическим нарушением в ближайшее время.

    По предварительным данным администрации Петроградского района, отключены от электроэнергии более 40 домов на улицах: Куйбышева, Съезжинской, Большой Зелениной, Шамшева, а также на проспекте Добролюбова и в Офицерском переулке.

    Обновление на 15:42:

    Пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок» в 15:35 сообщила, что троллейбусное и трамвайное движение восстановлено по действующим трассам.

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