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    Петроградская сторона частично осталась без света из-за технологического нарушения

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    Более получаса ряд домов в Петроградском районе Петербурга остались без электричества. Как сообщают 26 апреля читатели «Фонтанки», свет пропал на улице Рентгена, Чапаева и набережной Карповки. Лампочки погасли около 14.30.

    В «Россети Ленэнерго» сообщили, что их специалисты ведут восстановительные работы в районе Петроградской набережной после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ. Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

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