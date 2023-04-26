Петроградская сторона частично осталась без света из-за технологического нарушения

Более получаса ряд домов в Петроградском районе Петербурга остались без электричества. Как сообщают 26 апреля читатели «Фонтанки», свет пропал на улице Рентгена, Чапаева и набережной Карповки. Лампочки погасли около 14.30.



В «Россети Ленэнерго» сообщили, что их специалисты ведут восстановительные работы в районе Петроградской набережной после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ. Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.