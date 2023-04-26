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    Подростка подозревают в изнасиловании жительницы севера Петербурга. Его задержали, когда пришел во второй раз

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    5 комментариев

    14-летнего иностранца задержали в Выборгском районе Петербурга по подозрению в изнасиловании. Он вернулся на место преступления через пять дней.

    В полицию накануне около двух дня поступил звонок от жительницы Ярославского проспекта, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 апреля. Она сообщала, что посторонний человек ломится в её квартиру. На месте наряд задержал 14-летнего гражданина Казахстана.

    45-летняя заявительница, по предварительной информации, сообщила, что 20 апреля этот же подросток изнасиловал её в её же квартире.

    Возбуждено уголовное дело по двум статьям — об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

    Подростка опросили и отпустили.

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    Комментарии 5

    Neznaika26 Апр 2023 в 08:55
    И так 5 раз!
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