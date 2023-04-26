Подростка подозревают в изнасиловании жительницы севера Петербурга. Его задержали, когда пришел во второй раз

14-летнего иностранца задержали в Выборгском районе Петербурга по подозрению в изнасиловании. Он вернулся на место преступления через пять дней.



В полицию накануне около двух дня поступил звонок от жительницы Ярославского проспекта, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 апреля. Она сообщала, что посторонний человек ломится в её квартиру. На месте наряд задержал 14-летнего гражданина Казахстана.



45-летняя заявительница, по предварительной информации, сообщила, что 20 апреля этот же подросток изнасиловал её в её же квартире.

