С королевскими креветками — выгоднее. Почему «дорогие» продукты стали стоить почти как «обычные»

Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вас не удивляет, что огурцы вдруг приблизились по цене к авокадо, а редис — к клубнике? Корреспондент «Фонтанки» присмотрелась к чеку из супермаркета и обнаружила в нем подозрительные аномалии. В качестве эксперимента мы собрали две корзины с продуктами для ужина: одну с «дешевыми» продуктами, а вторую — казалось бы, с «дорогими».



По задумке, состав обеих корзин должен быть примерно похож. Крупа, овощи, рыба, соус и что-то на сладкое. Для эксперимента составляем набор продуктов для ужина на одну персону, так что в итоговой корзине у нас окажется не весь купленный объем, а только то, что уйдет на этот один ужин.

По ценовой категории старались брать не самое дешевое, но и не самое дорогое, а из марок — наиболее привычные. Карточка попавшегося по пути магазина оказалась в кармане, поэтому живем. В смысле можем выбрать что-то по акции.



В супермаркете в первый набор сразу же отправились греча, майонез, огурцы и помидоры. Что может быть более обыденным? Но цены сразу расстроили. Пачка не самой унылой гречи (900 граммов) — 149,99 рубля, майонез (400 граммов) — 99,99 рубля, два среднеплодных огурца «Атлет» (300 граммов) —- 109,2 рубля, три в меру резиновых помидора (330 граммов) — 99 рублей. Всего вышло на 458,18 рубля. Докинем пачку яблочного мармелада — ещё плюс 79,99.



Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





О том, как трагически взлетели цены на огурцы, «Фонтанка» уже писала. В январе на Сенном рынке их можно было купить за 400–500 рублей за килограмм. В магазинах, чтобы не пугать покупателей, огурцы тогда в основном продавали поштучно. С тех пор цена немного упала, но все равно осталась на психологически некомфортном уровне. В рамках эксперимента мы выбрали огурцы за 300 рублей за килограмм.

Помидоры, по данным Росстата, в апреле даже немного подешевели, но зато месяцем ранее подскочили в цене сразу на 18%. Для корзины берем за 300 рублей/килограмм — обычные сливовидные.



Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





К ужину возьмем корюшку (не зря же её так ждали!). По традиции она продается на улице — на ближайшем прилавке цены от 195 до 950 рублей за килограмм. В прошлом году было дешевле — от 230 до 750 рублей. В качестве «средней» я бы выбрала корюшку за 850 рублей: та, что дешевле, выглядит совсем грустно. С другой стороны, можно доплатить ещё немного и взять самую крупную. Да, пусть будет она. Скажем, полкилограмма — выходит 500 рублей. Первая корзина готова, итоговая цена лота — 1038 рублей.



Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Во вторую корзинку закидываю красный булгур с гордой надписью «цельнозерновой» на упаковке. Кажется, желтый тоже цельнозерновой и это просто уловка маркетологов? Не уверена. Впрочем, его все равно нет — раскупили по акции. Крупа обходится почти в два раза дороже гречи — 149 рублей за 500 граммов. Кажется, обычно я покупаю его дешевле.



Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вместо майонеза беру песто (175 рублей за 190 граммов), в качестве замены огурцам выбираю огромный авокадо (121 рубль за 300 граммов). Вместо второго овоща и одновременно на сладкое пусть будет фрукт — манго сейчас продаются спелыми. Весы печатают ценник — 101 рубль. Стоит почти так же, как помидоры, — 350 рублей за килограмм против 300.



Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Корюшку пытаюсь сначала заменить форелью: кусочек в 150 граммов продается за 300 рублей. Значит, дороже в два раза. На глаза попадаются креветки — королевские продаются за 500 рублей. Пусть будет два варианта: один с красной рыбой, а второй (так сказать, экономный) с креветками. Их возьмем, как и корюшки, полкило, только уже за 250 рублей. Получается, «дорогая» корзина обойдется в 846 или 796 рублей.



Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Корзину можно было бы дополнить. Скажем, в овощной салат добавить еще редис, а к манго — клубнику. Все равно разница в цене всего 110 рублей: килограмм редиса — 280 рублей, а килограмм клубники — 390. Ладно, сочтем это за излишества.

Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Чтобы не мухлевать с весом, прикинем стоимость корзин, округлив граммы до похожих на съедаемые за один раз.

При ближайшем рассмотрении становится ясно, что шутку с ценами сыграли одновременно сезонность, инфляция и импортозамещение. Раз уж пришел сезон манго, значит, можно купить экзотический фрукт практически по цене помидоров. Последние ещё пару лет назад обошлись бы в том же конце апреля дешевле, но тут вступает в игру дорогой импорт и ежегодный рост цен. Всё логично, выходит. Но осадочек все равно остался.

Бегала по магазинам Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»