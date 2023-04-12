Помидоры, яйца, сахар. Росстат рассказал, какие продукты сильнее всего дорожали в марте

Цены на помидоры в России в марте подскочили на 18,1% по сравнению с февралем, следует из данных Росстата, опубликованных 12 апреля. В лидерах подорожания также оказались виноград (+7,6%) и бананы (+5,2%), груши (+5%), грибы (+3,5%), лук репчатый (+2,7%).

А вот огурцы заметно подешевели — на 21,8%. Также снижались цены на картофель (–4,6%), апельсины (–2,1%), капусту белокочанную (–1,9%).

Помимо фруктов и овощей в марте сильнее всего выросла стоимость куриных яиц (+3,6%), сахара (+1,34%), мороженой рыбы (+1,23%). Дешевле для потребителей стали крупа гречневая (–3,3%), овсяная и перловая (–2%), куры охлажденные и мороженые (–1,9%).