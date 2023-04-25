Вставший на пути Широтной магистрали Стеклянный городок будут спасать археологи

Комитет по охране памятников 25 апреля опубликовал акт государственной историко-культурной экспертизы с положительным заключением на документацию по сохранению Стеклянного городка, по территории которого пройдет Широтная магистраль скоростного движения.



Речь идет об объекте археологического наследия «Участок сохранившегося культурного слоя, вмещающего остатки фундаментов зданий постройки середины XIX - начала ХХ вв., относящихся к историческому району Санкт‑Петербурга Стеклянный городок, в центральной части сада 30-летия Октября».