Вставший на пути Широтной магистрали Стеклянный городок будут спасать археологи

Комитет по охране памятников 25 апреля опубликовал акт государственной историко-культурной экспертизы с положительным заключением на документацию по сохранению Стеклянного городка, по территории которого пройдет Широтная магистраль скоростного движения.
Речь идет об объекте археологического наследия «Участок сохранившегося культурного слоя, вмещающего остатки фундаментов зданий постройки середины XIX - начала ХХ вв., относящихся к историческому району Санкт‑Петербурга Стеклянный городок, в центральной части сада 30-летия Октября».
По территории Стеклянного городка должен пройти участок широтной магистрали от транспортного узла на пересечении с Витебским проспектом до пересечения с Союзным проспектом. На территории памятника проект предусматривает разработку траншей и котлованов под прокладку инженерных сетей бурение котлованов под опоры освещения, а также котлованов под фундаменты опор.
Для сохранения памятника до начала работ будут проведены полевые спасательные археологические работы - раскопки на территории площадью почти 21 тысячу кв. метров. Они, в том числе, предполагают полное или частичное изъятие археологических находок для изучения и сохранения.
Экспертиза была выполнена по заказу Института истории материальной культуры РАН, который разрабатывал документацию по сохранению археологического памятника.
На прошлой неделе в Петербурге был дан старт подготовке территории — пока только двух участков - под второй этап строительства Широтной магистрали: АО «ЗСД» начал поиск подрядчика на эти работы. Максимальная стоимость контракта - 43,6 млн рублей.