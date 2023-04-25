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    Новый уровень телефонных мошенников. Инвалида из Сахалинской области без его ведома записали на СВО

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    Инвалид из Сахалинской области был записан добровольцем на СВО через «Госуслуги» после разговора с мошенником. Об этом 25 апреля сообщает областное управление МВД России.

    Звонок поступил через мессенджер. Неизвестный представился сотрудником «Госуслуг» и предупредил, что персональные данные мужчины были взломаны. В процессе спрашивал, где он хранит свои деньги, прислал СМС и попросил продиктовать цифры, что собеседник и сделал.

    Спустя три дня потерпевший зашел в личный кабинет интернет-портала и обнаружил, что записан добровольцем на СВО. Там же нашел нецензурные высказывания.

    «Заявитель на спецоперацию добровольцем не записывался, так как является инвалидом. Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    В МВД напомнили, что сотрудники портала «Госуслуги», банка, полиции и других государственных учреждений никогда не запрашивают данные граждан, тем более по WhatsApp.

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    Телефонные мошенникиСахалинская область
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