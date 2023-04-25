Новый уровень телефонных мошенников. Инвалида из Сахалинской области без его ведома записали на СВО

Инвалид из Сахалинской области был записан добровольцем на СВО через «Госуслуги» после разговора с мошенником. Об этом 25 апреля сообщает областное управление МВД России.

Звонок поступил через мессенджер. Неизвестный представился сотрудником «Госуслуг» и предупредил, что персональные данные мужчины были взломаны. В процессе спрашивал, где он хранит свои деньги, прислал СМС и попросил продиктовать цифры, что собеседник и сделал.

Спустя три дня потерпевший зашел в личный кабинет интернет-портала и обнаружил, что записан добровольцем на СВО. Там же нашел нецензурные высказывания.