Новый уровень телефонных мошенников. Инвалида из Сахалинской области без его ведома записали на СВО

Инвалид из Сахалинской области был записан добровольцем на СВО через «Госуслуги» после разговора с мошенником. Об этом
Звонок поступил через мессенджер. Неизвестный представился сотрудником «Госуслуг» и предупредил, что персональные данные мужчины были взломаны. В процессе спрашивал, где он хранит свои деньги, прислал СМС и попросил продиктовать цифры, что собеседник и сделал.
Спустя три дня потерпевший зашел в личный кабинет интернет-портала и обнаружил, что записан добровольцем на СВО. Там же нашел нецензурные высказывания.
«Заявитель на спецоперацию добровольцем не записывался, так как является инвалидом. Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В МВД напомнили, что сотрудники портала «Госуслуги», банка, полиции и других государственных учреждений никогда не запрашивают данные граждан, тем более по WhatsApp.