От 75 до 115 рублей: экономисты — о том, сколько будет стоить доллар летом и какие факторы на это повлияют

Эксперты в основном настроены оптимистично, но существует слишком много факторов, которые влияют на рубль Фото: Мария Тищенко Поделиться Поделиться





В апреле 2023 года курс доллара начал расти, заставляя переживать россиян. Есть опасения, что к лету курс доллара превысит 100 рублей. От чего это зависит и какие факторы будут влиять на оптимистичный и пессимистичный сценарии, рассказывают экономисты.



«Теоретически доллар может достигнуть отметки в 115 рублей» Аяз Алиев Аладдин оглы, доцент кафедры финансов устойчивого развития Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова:

— Теоретически доллар может достигнуть отметки в 115 рублей к лету. Но пока вроде с бюджетом более или менее разобрались. Многое будет определять конъюнктура мирового рынка, цены на энергоносители. Если финансовые власти решат еще больше ослабить рубль и тем самым пополнить бюджет, то вполне всё может быть.



Рост до 115 рублей сильно повысит инфляцию, цены на импортную продукцию вырастут, а следом и местная продукция. Поэтому наиболее вероятным выглядит диапазон в 75–85 рублей.

«Курс рубля во многом зависит от политической конъюнктуры» Тлеш Мамахатов, старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН и Центра исследования проблем безопасности РАН:

— К отметке в 115 рублей за доллар, я считаю, что к лету не подойдет, но к 90 вполне может быть, но опять же, скорее всего, краткосрочно. Если говорить о прогнозе на весь год, то думаю, доллар будет стоить около 80 рублей.



У правительства уже есть большой опыт по борьбе с инфляцией и отработаны все инструменты и механизмы по сдерживанию курса валюты. Сейчас это выгодно помогает компенсировать бюджету его затраты. Динамика евро будет аналогична динамике доллара.

Доллар на сегодня стоит около 81,5 рубля, евро же почти 90 рублей. Пик увеличения стоимости валюты пришелся на 8 апреля 2023 года. Мы видим резкое подорожание, начиная с конца марта. Это обусловлено изменением торгового баланса России, а также снижением цены нефти.

Доллар начал расти 8 апреля 2023 года Фото: Мария Тищенко Поделиться Поделиться





Из-за введения санкций, которые уже начинают действовать (да, спустя год), отказа европейских стран от российских энергоресурсов и общего снижения потребления энергии в виду наступления теплого времени года снижаются поступления по экспорту и увеличивается импорт. В том числе из-за прироста и удорожания так называемого параллельного импорта, или серого импорта. Это приводит к тому, что меняется курсовое соотношение валют.



Укрепление рубля во второй половине 2022 года было обусловлено резким снижением импорта и энергетическим кризисом в Европе, который был на руку нам из-за увеличения цены нефти и газа, но сейчас мы столкнулись с закономерным итогом снижения мировой цены и падения экспорта из России в первую очередь энергоресурсов.

Снижение цены на нефть идет с середины апреля, также сюда надо добавить введенный потолок цен для нефти из России и вынужденный дисконт на цену продажи для Китая и Индии. Есть информация, что на форуме G7 также рассматривается вариант запрета экспорта вообще всех товаров из России, что, конечно, также негативно отразится на экономическом положении нашей страны.



Факторы, влияющие на курс рубля, во многом зависят от политической конъюнктуры — как международной, так и внутренней. Много факторов вне экономики сейчас могут повлиять на дальнейшее развитие событий, в первую очередь, конечно, обстановка на западе от наших границ и, соответственно, решения, которые западные страны могут принять в отношении нас.

«В апреле слабость рубля сохранится» Дмитрий Куликов, директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА:

— Сейчас факторы, которые влияют на курс рубля, стали чуть менее наблюдаемыми. Так, например, прежние ценовые котировки эталонных сортов стали слабее коррелировать с экспортной выручкой от нефти и газа — по каким ценам экспортируется российская нефть, мы сейчас узнаем косвенно и с большим лагом.

Кроме того, стали менее прозрачны доли валютной выручки, которые экспортеры заводят на внутренний валютный рынок.



Самый оптимистичный сценарий — 75 рублей за доллар Фото: Стас Соколов Поделиться Поделиться





Рассматривая все факторы в совокупности, мы считаем, что наблюдаемое ослабление рубля более чем наполовину объясняется именно снижением объема экспортной выручки в начале года.

В базовом сценарии среднегодовой курс в 2023 году, согласно нашим оценкам, не превысит уровень 78,5, хотя в апреле слабость рубля сохранится, а волатильность будет высокой на протяжении всего года.

«На повестке дня стоят новые санкции от стран Запада» Артем Люкшин, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова :



— Апрель выдался непростым для курса российского рубля: так, за первую неделю рубль ощутимо девальвировался по отношению к доллару США и евро. На курс рубля оказывает воздействие целая совокупность факторов. Восстанавливающийся импорт товаров в Россию и сокращающийся из-за санкций экспорт товаров из России приводят к сокращению профицита торгового баланса, что играет не в пользу рубля.



Однако на повестке дня стоят новые санкции от стран Запада, которые будут направлены на пресечение возможностей обхода санкций со стороны России, что в перспективе может сократить импорт товаров сюда.

Отток капитала из России, в том числе за счет ухода многих зарубежных компаний из нашей страны, также не пошел на пользу рублю. Так, продавая свои активы в России за иностранную валюту, уходящие зарубежные компании оказывают дополнительное давление на курс.



Но за последние несколько дней курс российского рубля стабилизировался. Фактором укрепления рубля в перспективе выступают высокие цены на нефть. Вероятно, рубль достиг локальных минимумов. Говорить о дальнейшей девальвации российского рубля пока не приходится, тем более до отметок в 115 рублей за доллар США к лету.



Установленный сегодня на рынке курс российского рубля комфортен для государственных финансов и экономики в целом — бюджет получает дополнительные доходы, так необходимые в современных условиях, а инфляция сохраняется на низких уровнях в годовом выражении.



Помимо всего прочего, не стоит забывать и о действующем бюджетном правиле, в рамках которого Минфин и дальше будет продавать валюту из резервов ориентировочно до мая. Также курсу рубля может оказать поддержку и Банк России, соответствующие инструменты в наличии у него имеются.



Прогнозирование курса валюты сегодня осложнено большой совокупностью курсообразующих факторов, самыми сложными для прогнозирования факторами остаются политические. В худшем случае можно ожидать дальнейшую девальвацию российского рубля по отношению к доллару США до отметок в 85–90 рублей за доллар США к лету.

Оптимистичный сценарий предполагает укрепление курса российского рубля к доллару до отметок 77–80 рублей к лету. Оптимистичный сценарий, с моей точки зрения, более вероятен.



Пессимистичный сценарий предполагает рост курса до 115 рублей за доллар Фото: Стас Соколов Поделиться Поделиться





«Деньги заперты в стране» Ольга Валиева, старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН:

— Доллар к лету может вырасти до 115, а может и не вырасти. Мы во многом зависим от спроса и цен на сырье на мировых рынках, в частности на восточно-азиатских. Рост объемов производства со стороны крупных контрагентов, таких как Китай и Индия, будет способствовать росту выручки наших компаний, росту налогов в бюджеты всех уровней и, следовательно, укреплению рубля.



Но не всё так радужно, потому что этот рост съедается ростом расходов на всех уровнях транспортно-логистических цепочек. И тут важны все процессы, способствующие повышению роста производительности труда, созданию продукции с высокой добавленной стоимостью, развитию собственных высокотехнологичных производств.

Разделим факторы, которые могут влиять на курс, на внутренние и внешние.

Внешние:

1. Усиление санкций.

2. Тесная связь с глобальными рынками сырья, финансовых активов, серьезная зависимость от ценовых колебаний и колебаний спроса.

4. Риски глобальных кризисов, связанных с банкротством ряда финансовых институтов. Как бы то ни было, мы всё еще часть глобальной международной валютной финансовой системы.

5. Косвенные показатели по Китаю, которые можно характеризовать как скромный экономический рост, а это низкий спрос на наши экспортные товары. Риски девальвации юаня, в котором у нас сейчас значительная часть золотовалютных резервов.

Внутренних факторов больше, и они не менее значимы:

1. Снижение объемов производства и формирование дефицита бюджетов всех уровней, проседание объемов экспорта и выручки крупных корпораций.



2. Внутренняя инфляция по причине роста денежной массы — деньги заперты в стране, их нужно куда-то пристраивать.

3. Продолжающийся «камнепад» и продажа доли крупных зарубежных корпораций вызывает рост спроса на валюту, и это влияет на волатильность рубля.

4. Потребительские ожидания, которые иногда играют решающую роль в выводе активов и панике на финансовых рынках.

5. Институциональные предпосылки. Введение налога на сверхприбыль и «разовых» сборов с юридических (и физических лиц, как вариант).

6. СВО и рост расходов на оборонный сектор, с одной стороны, стимулирует военно-промышленный комплекс, но с другой, по принципу сообщающихся сосудов, выводит деньги из других сфер экономики.

7. Риски мобилизации, которые способствуют сокращению квалифицированного и неквалифицированного персонала на рынках труда со всеми вытекающими.



Если говорить о прогнозах, то при экономическом росте, даже за счет внутренних резервов, которые, кстати, есть, и довольно серьезные, будет оптимизм. Не будет качественных изменений и сдвигов в структуре экономики, сценарии неутешительные — это стагнация и консервирование потенциала развития.



Эксперты отмечают, что у ЦБ есть инструменты для удержания стабильности курса Фото: Ольга Бурлакова Поделиться Поделиться





«Резкого ослабления рубля не допустят» Георгий Ващенко, заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global:

— Я не ожидаю резкого ослабления рубля. Рубль слабеет под влиянием как рыночных, так и нерыночных факторов. С одной стороны, в 1-м квартале существенно снизились экспортные доходы. Профицит счета текущих операций упал почти втрое, до 18 млрд . Нефтегазовые доходы за 2 месяца сократились на 46%, до 947 млрд рублей. Но даже в таких условиях рубль бы укреплялся.



Экспортеры освобождены от обязанности продавать валюту на внутреннем рынке. Именно этот фактор способствовал мощному укреплению рубля год назад. Они оставляют основную выручку за рубежом. На биржу банки и их крупные клиенты-экспортеры валюту загоняют лишь в необходимом минимуме, опасаясь санкционных рисков.

Также всё активнее экспортеры переходят на другие валюты, например, доля юаня во внешней торговле выросла в прошлом году в 32 раза. Минфин продает из резерва юани. А импортерам нужны именно доллары и евро, они не могут так же быстро, как экспортеры, перейти на другие валюты. Кроме того, валюта нужна и тем, кто покупает бизнес у иностранных компаний. В результате на бирже не хватает валютной ликвидности, ставки за перенос непокрытой позиции отрицательные.

Финансовые власти видят риски, а кроме того, стоит отметить, что заметное ослабление рубля будет существенным фактором инфляционного давления. Поэтому резкого ослабления рубля не допустят. Значительных ограничений пока возвращать не планируется, но, если потребуется, могут быть приняты меры, препятствующие ослаблению рубля.



В условиях того, что имеется значительное влияние нерыночных факторов на курс, надежный прогноз даже на средний срок невозможен. Я не исключаю, что какие-то решения могут быть приняты, если пара доллар/рубль продолжит рост в диапазоне 80–90.



Ранее эксперты рассказывали, что влияет на курс евро. Мария Тищенко