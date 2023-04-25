Петербургскую школьницу привезли в травмпункт после поездки в Мурино. Она не справилась с лошадью

Всю ночь девочка-подросток из Приморского района терпела боль после падения в конном клубе в Мурино.
В травмпункт 13-летнюю привезли родители около 10 утра 24 апреля, стало известно «Фонтанке» 25 апреля. Медики зафиксировали у пациентки перелом в области правого плеча, а также травму левой ноги. По предварительной информации, пострадавшая сообщила, что получила травмы около половины седьмого вечера в воскресенье, 23 апреля, когда каталась на лошади в конном клубе в Мурино.
После оказания помощи ребенка отпустили на амбулаторное лечение.