«Но годы шли, они жирели и непонятно богатели». Как петербургские адвокаты переругались в стихах

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Адвокатская палата Петербурга возбудила два дисциплинарных дела против одного из самых известных в городе представителей своего цеха — Юрия Новолодского, главы управления юстиции Смольного времен Собчака и депутата ЗакСа самого первого созыва. Формальным поводом стала его поэма о руководстве палаты. На свое произведение адвокат получил анонимный ответ — тоже в стихотворной форме. Теперь, после всех поэтических разбирательств, Новолодскому грозит лишение адвокатского статуса.



Как рассказал «Фонтанке» защищающий интересы Новолодского адвокат Александр Мелешко, одно из дел связано с критикой управления Адвокатской палатой, а второе — с критикой в адрес петербургской адвокатуры в целом. «Даже стихи Новолодского подверглись критике», — уточнил он. После стихов, собственно, конфликт и перетек в публичную плоскость.

Опубликовал их Новолодский в октябре 2022 года на своем ютуб-канале, заглавие такое: «Сказ о том, как «жили-поживали да добра наживали» адвокатский царь Евген, цесаревич Максовас и лепший друг царя Бушан». Судя по открытому письму, речь о котором пойдет дальше, как минимум часть членов Адвокатской палаты решили, что речь идет про президента палаты Евгения Семеняко, его сына, вице-президента палаты и директора созданного палатой петербургского Института адвокатуры Максима Семеняко и заместителя президента палаты Рушана Чинокаева. Есть, впрочем, в произведении и другие действующие лица.



Оригинального видео на канале адвоката уже нет, но сохранился ролик со «Сказом», который Новолодский выложил в том же месяце. В видео адвокат обвиняет руководство палаты в неэффективности и предлагает всем членам совета, включая себя, уйти в отставку. На это место Новолодский, как он говорит сам, хотел бы поставить собранную с нуля группу молодых адвокатов. Одна из причин критики — или, как говорит защитник, «величайшая беда в истории петербургской адвокатуры» — решение совета палаты не лишать адвокатского статуса некоего адвоката Н., а вынести ему предупреждение.



Приведем отрывок из художественного произведения пера адвоката Новолодского (все возможные совпадения — случайны):

Тогда ничто не предвещало

большой «сегодняшней» беды.

Напротив, всё нам обещало

во благо Родины труды

и благоденствие навеки

во имя правды человека.

Но годы шли, они жирели

и непонятно богатели…

Конечно, на «свои зарплаты»

они «построили палаты»,

купив по несколько квартир

и посетивши внешний мир…

Похоже было, что не зря,

злой рок им даровал Царя,

чтоб тот решительной рукой

вернул всем подданным покой.



Со своими оппонентами защитник не церемонится. Одного из них он прямо обвиняет в «отсутствии ума» и обещает провести на его примере практическое занятие для молодых специалистов на тему «Каким не должен быть адвокат».

Спустя некоторое время адвокату, по его словам, передали анонимный ответ от коллег. Его Юрий Михайлович Новолодский тоже зачитывает, критикуя и литературные достоинства произведения.

И, вняв словам авторитета,

Голосовали все за это.

Так кто же тот авторитет?

Им восхищен и млад, и сед.



Я не чета ему, Михалыч

Лишь может вызвать пиетет.

Заметят мне, что есть же разность

Между Михалычем и мной,

Что красота и безобразность

Разделены одной чертой,

И нет к тому же перевода



авторитетам. И они



совсем не чудо в наши дни.

Таков и мой герой, Михалыч.

Он и мыслитель, и поэт,

И сам себе авторитет.

Хоть человек он не военный,

Но второклассный чин был дан.

Не демон, даже не цыган,

А просто адвокат надменный.

Анонимным выпадом в адрес «Михалыча» дело не ограничилось. Все в том же октябре на официальном сайте палаты появилось открытое письмо за подписью четырнадцати «ветеранов петербургской адвокатуры».



Коллеги признают профессионализм адвоката, но тут же обвиняют в «беспредельной амбициозности», «неуемном тщеславии» и «претензии на свою исключительность». В «Сказе» же, по словам авторов письма, Новолодский «в стихотворной форме обрушился с оскорбительными, бездоказательными, лживыми и клеветническими упреками в адрес президента АП СПб Е. В. Семеняко, членов его семьи, а также в адрес заместителя президента Р. З. Чинокаева». Подписавшиеся потребовали от адвоката «прекратить деструктивную деятельность», а в том случае, если Новолодский к письму не прислушается, просят президента палаты поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий его как вице-президента.

В письме раскрывается и суть дисциплинарного разбирательства в отношении адвоката Н., которому вынесли предупреждение, хотя на горизонте маячил и другой вариант, на котором настаивал Новолодский, — лишение адвокатского статуса.



Имена адвоката Н. и его подзащитных супругов Б. не приводятся, но между прочим можно вспомнить разбирательство между юристом Егором Носковым и экс-главой Международного банка Санкт-Петербург Сергеем Бажановым. Об этом деле подробно писала «Фонтанка». Суд начался еще в 2019 году и касался бизнес-центра «Глобус». Как выяснилось, после того как ЦБ отозвал лицензию Международного банка Санкт-Петербурга, Бажанов решил передать бизнес-центр в 11,5 тыс. кв. м своему защитнику Егору Носкову, управляющему партнеру юрфирмы «Дювернуа лигал». Проблема возникла, когда банкир попросил вернуть «Глобус» назад: Носков стал настаивать, что сделка прошла честно и бизнес-центр теперь принадлежит ему. В итоге в июне 2021 года Арбитражный суд вернул бизнес-центр Бажанову, но уже в январе следующего года Октябрьский районный суд отказался признать Бажанова потерпевшим.



Мнение Носкова касательно дисциплинарных дел осталось загадкой. В юридической компании «Дювернуа Лигал», которой он владеет, «Фонтанке» пояснили, что сейчас он находится за границей, но согласились передать ему вопросы. От комментариев Носков отказался: «Кодекс профессиональной этики адвоката» запрещает комментировать в прессе дисциплинарные производства в отношении других адвокатов. Возможно, через 30 лет я деградирую, выживу из ума и забуду об этом, но до тех пор воздержусь от комментариев».



Авторы открытого письма и защита Новолодского обвиняют друг друга в конфликте интересов. В обращении говорится, что адвокат Н. был фигурантом уголовного дела о мошенничестве и во время судебного разбирательства Новолодский защищал противоположную сторону — супругов Б., которые и подали заявление против адвоката. «Активное участие [Новолодского] в голосовании по делу адвоката Н. является примером действий в условиях конфликта интересов. Но Ю. М. Новолодский, в отличие от других членов совета, не заявил о самоотводе», — настаивают авторы открытого письма.



У защищающего Новолодского Александра Мелешко своя правда. Он, как и Новолодский, напротив, обвиняет в заинтересованности Максима Семеняко.

Сам Новолодский связывает разбирательство со своей критикой в адрес Евгения и Максима Семеняко. «Я борюсь с тем, чтобы Евгений Васильевич прекратил вот это царское правление. Он руководит уже более 30 лет, а его сын возглавляет Институт адвокатуры с 2011 года. Несмотря на то что в уставе написано, что нужно проводить внешнюю аудиторскую проверку [Института адвокатуры] каждый год, ни одной проверки не было», — заявил он. По словам Новолодского, он не смог смириться с «неправедным решением» совета палаты по делу адвоката Н. и «никогда не согласится с тем, что после такого серьезного нарушения человека можно оставить среди адвокатов».

Заметим, что в июне в Адвокатской палате Санкт-Петербурга должна пройти отчетно-выборная конференция адвокатов. На ней члены палаты (а членство для адвоката является обязательным) будут формировать совет. Он, в свою очередь, наделен правом избирать из своего состава президента.



Как утверждает Новолодский, жалобу, из-за которой были возбуждены дисциплинарные дела, написал «молодой адвокат» Станислав Мельник. В разговоре с «Фонтанкой» адвокат не стал ни подтверждать, ни отрицать, что обращение подал он. От комментариев Мельник отказался.

Дозвониться до Евгения Семеняко не вышло, не прочитал он и сообщение в мессенджере. «Фонтанка» отправила в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга запрос, в котором попросила Семеняко изложить свою позицию. Ответа мы пока не получили.



Ранее президент палаты комментировал ситуацию для издания «Новый проспект»: «Мосты не сожжены. Надеюсь, что мы найдем достаточно мудрости, чтобы остановиться и не идти дальше. Для урегулирования ситуации требуется не так много: нужно просто остановиться и перестать выносить в публичную плоскость этот надуманный конфликт. Достаточно начать разговаривать и перестать общаться по переписке. <...> Я сам тоже не собираюсь стоять в стороне. Пытаюсь найти точки соприкосновения, чтобы разрешить этот вопрос».

Заседание квалификационной комиссии по жалобам в адрес Новолодского должно было пройти 20 апреля. В этот же день (и примерно в это же время) адвокат защищал художницу Сашу Скочиленко по делу о фейках о российской армии (статья 207.3 УК РФ) в Василеостровском районном суде. Об этом было известно заранее — и Новолодский попросил перенести рассмотрение дисциплинарных дел. В итоге заседание комиссии перенесли по причине болезни адвоката. Теперь разбирательство назначено на 27 апреля.



Алина Ампелонская,

«Фонтанка.ру»