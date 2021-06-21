Банкиры Бажановы вернули свой бизнес-центр в Крапивном переулке, чтобы раздать долги вкладчикам

Поставлена точка в споре между Сергеем Бажановым, экс-главой Международного банка Санкт-Петербург, и известным юристом Егором Носковым за обладание бизнес-центром «Глобус». Двухлетняя тяжба дает шанс семье Бажановых хотя бы частично расплатиться по долгам.
Решение кассационной инстанции Арбитражного суда Северо-Западного округа было опубликовано в минувшие выходные. Его суть — признать вступившим силу решение апелляционного суда, принятое в марте этого года в пользу Сергея Бажанова.
Суд начался еще в 2019 году, после того, как ЦБ отозвал лицензию МБСПб, и встал вопрос о возврате его активов в конкурсную массу. Выяснилось, что незадолго до краха Сергей Бажанов решил «спрятать» этот актив — бизнес-центр в 11,5 тысяч м2, притворно передав его Егору Носкову, управляющему партнеру юрфирмы «Дювернуа лигал». А когда банкир попросил вернуть «Глобус», юрист стал настаивать: сделка прошла честно, и бизнес-центр его.
Сторона Бажановых оценивает актив в 1,5 миллиарда рублей, хотя эксперты, основываясь на оценке соседних бизнес-центров, говорят лишь о 400 миллионах. В любом случае, это гораздо меньше 12 миллиардов, которые в рамках субсидиарной ответственности Агентство страхования вкладов сейчас требует в суде с Бажанова и его менеджеров. Однако возврат «Глобуса» сильно поднимает им настроение и позволяет чуть оптимистичнее смотреть в будущее. Кроме того, уже зашла речь о том, чтобы взыскать с Носкова доходы от двухлетней сдачи бизнес-центра в аренду — около 200 млн рублей. По воспоминаниям окружения Бажанова, до начала всех перипетий вокруг МБСПб «Глобус» стабильно приносил около 10 млн рублей дохода.
Кроме того, в тяжбу между Бажановым и Носковым третьим лицом входил Экси-банк (АО «Экспортно-Импортный Банк»), которому МБСПб должен примерно 400 млн рублей. Однако его претензии не были услышаны судом
«Во время работы в банке я предлагал ЦБ внести бизнес-центр «Глобус» и другие свои активы для докапитализации банка. Однако Центробанк принял другое решение — закрыл хорошо работавший банк на почве своей субъективной оценки, — передал «Фонтанке» через представителей сам Сергей Бажанов. — Господин Носков, пользуясь моим доверием к нему как к адвокату, обманным путем завладел БЦ «Глобус» и в течение двух лет незаконно получал доходы от арендаторов. Подтверждаю, что в случае принятия судом ко мне субсидиарной ответственности данный объект войдет в конкурсную массу».
«Постановление суда можно назвать общей победой. Каждая из сторон получила, что хотела: Бажановы — возможность отдать бизнес-центр вкладчикам, АСВ — списать большие расходы на юристов, я — богатый жизненный опыт, а Экси-банк — мёртвого осла уши», — резюмировал Егор Носков, впрочем, подчеркнув, что намерен и это решение оспаривать в Верховном суде.