Банкиры Бажановы вернули свой бизнес-центр в Крапивном переулке, чтобы раздать долги вкладчикам

Поставлена точка в споре между Сергеем Бажановым, экс-главой Международного банка Санкт-Петербург, и известным юристом Егором Носковым за обладание бизнес-центром «Глобус». Двухлетняя тяжба дает шанс семье Бажановых хотя бы частично расплатиться по долгам.



Решение кассационной инстанции Арбитражного суда Северо-Западного округа было опубликовано в минувшие выходные. Его суть — признать вступившим силу решение апелляционного суда, принятое в марте этого года в пользу Сергея Бажанова.

Суд начался еще в 2019 году, после того, как ЦБ отозвал лицензию МБСПб, и встал вопрос о возврате его активов в конкурсную массу. Выяснилось, что незадолго до краха Сергей Бажанов решил «спрятать» этот актив — бизнес-центр в 11,5 тысяч м2, притворно передав его Егору Носкову, управляющему партнеру юрфирмы «Дювернуа лигал». А когда банкир попросил вернуть «Глобус», юрист стал настаивать: сделка прошла честно, и бизнес-центр его.