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    Умерла председатель совета директоров Гостинки Надежда Тушакова. В главном универмаге Петербурга она работала более 60 лет

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    В Петербурге скончалась председатель совета директоров и директор по развитию и финансам АО «Большой Гостиный Двор» Надежда Тушакова. Она скончалась 23 апреля, сообщает БГД.

    Причины смерти не сообщаются.

    В Гостинке Надежда Тушакова проработала более 60 лет, придя туда сразу после школы. Изначально работала продавцом в магазине фарфора и хрусталя. После окончания института стала старшим инженером научной организации труда. В олимпийском 1980-м отвечала за организацию продаж, в том числе на стадионе имени Кирова.

    Сохранить коллектив удалось даже во время перестройки. В ходе приватизации Надежда Тушакова сначала заняла пост директора по торговле, а после была избрана председателем совета директоров Большого Гостиного Двора.

    В центре общественного внимания Гостинка снова оказалась в 2013 году, когда одним из акционеров стал Fort Group. Однако старейший универмаг Петербурга не дался девелоперу.

    В тот же период, в 2013-м, Надежда Тушакова стала одним из идейных вдохновителей и соучредителей Академии музыки Елены Образцовой.

    «Надежда Павловна была внимательным, заботливым, тактичным, креативным, целеустремленным руководителем, умеющим предугадывать все ситуации на два шага вперед», — отмечают в БГД.

    Гражданская панихида пройдет 26 апреля в Академии музыки на первом этаже. Она начнется в 10:00. Отпевание пройдет в Николо-Богоявленском морском соборе. Похоронят Надежду Тушакову на Южном кладбище.

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    Большой Гостиный ДворНадежда Тушакова
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