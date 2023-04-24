Умерла председатель совета директоров Гостинки Надежда Тушакова. В главном универмаге Петербурга она работала более 60 лет

В Гостинке Надежда Тушакова проработала более 60 лет, придя туда сразу после школы. Изначально работала продавцом в магазине фарфора и хрусталя. После окончания института стала старшим инженером научной организации труда. В олимпийском 1980-м отвечала за организацию продаж, в том числе на стадионе имени Кирова.

В Петербурге скончалась председатель совета директоров и директор по развитию и финансам АО «Большой Гостиный Двор» Надежда Тушакова. Она скончалась 23 апреля , сообщает БГД.

Сохранить коллектив удалось даже во время перестройки. В ходе приватизации Надежда Тушакова сначала заняла пост директора по торговле, а после была избрана председателем совета директоров Большого Гостиного Двора.

В центре общественного внимания Гостинка снова оказалась в 2013 году, когда одним из акционеров стал Fort Group. Однако старейший универмаг Петербурга не дался девелоперу.