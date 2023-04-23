В Петербурге — весенний «тюленепад». Специалисты просят приглядеться к нерпятам

Нерпенок, за которым несколько дней наблюдали горожане и специалисты, нуждается в помощи. Горожан просят обращать внимание на плещущихся в воде млекопитающих, но не пытаться помочь им самостоятельно.
На сей раз в спасении нуждался нерпенок, который был найден в Гребном канале на Крестовском острове, сообщил 23 апреля ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Несколько дней основатели Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская наблюдали за состоянием детеныша. В этом специалистам помогали горожане, присылавшие фото и видео. Изначально ситуация не вызывала опасений: нерпенок был здоров и внешне активен.
К воскресенью ситуация изменилась: специалисты увидели, что детеныш уже не реагирует на внешние раздражители и не пытается скрыться от зевак. Нерпенка забрали в центр помощи редким видам морских млекопитающих в Репино.
Водоканал Санкт-Петербурга
«Мы максимально стараемся не вмешиваться в естественный ход событий и внимательно следим за животными и изменением их состояния. Если они не нуждаются в помощи человека, то стараемся лишний раз их не беспокоить. Когда видим, что без помощи животным не обойтись, оперативно реагируем и забираем в центр для лечения и реабилитации», — рассказал Вячеслав Алексеев.
Специалисты просят петербуржцев быть особенно внимательными во время весеннего «тюленепада». В последние дни нерп часто встречают в городе.
«Не пытайтесь самостоятельно помочь животному! Обратитесь к профессионалам — так вы спасете ему жизнь», — призывают эксперты. Сообщить о найденном нерпенке можно по телефону горячей линии