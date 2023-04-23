В Петербурге — весенний «тюленепад». Специалисты просят приглядеться к нерпятам

Нерпенок, за которым несколько дней наблюдали горожане и специалисты, нуждается в помощи. Горожан просят обращать внимание на плещущихся в воде млекопитающих, но не пытаться помочь им самостоятельно.



На сей раз в спасении нуждался нерпенок, который был найден в Гребном канале на Крестовском острове, сообщил 23 апреля ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Несколько дней основатели Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская наблюдали за состоянием детеныша. В этом специалистам помогали горожане, присылавшие фото и видео. Изначально ситуация не вызывала опасений: нерпенок был здоров и внешне активен.