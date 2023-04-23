Коляска с девочкой упала в тормозившем автобусе, ребенка госпитализировали. Перевозчик говорит — коляску не придержали

Поездка в петербургском автобусе закончилась для трехлетней девочки госпитализацией, сообщает ГУ МВД. У перевозчика свой взгляд на события и состав участников.



По данным полиции, происшествие случилось 22 апреля в 18:30 у дома № 7 по Железноводской улице. Автобусом Volgabus управлял 38-летний водитель. «При начале движения от остановки произошло падение коляски с находящейся в ней трехлетней девочкой, которую сопровождала 55-летняя няня. В результате ДТП ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован», — говорят в ГУ МВД.



Этот автобус курсирует по 42 маршруту, который официально закреплен за ООО «Такси». Это наименьший из четырех коммерческих перевозчиков Петербурга, у него всего несколько маршрутов. Недавно у предприятия сменился собственник — вместо ветерана транспортного рынка Петербурга Татьяны Калюжной им стал Павел Кузнецов. Формально он не аффилирован с другим перевозчиком «Вест-Сервис» и, соответственно, с «Питеравто», но комментарии от их имени дает один представитель.



Он подтвердил «Фонтанке» факт падения ребенка в коляске и подчеркнул, что «мать в это время сидела рядом, коляску не держала». «На место были вызваны ГИБДД и скорая, но мать ребенка от медпомощи отказалась, с места ушли», — добавил он.

