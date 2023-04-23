    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 12

    1 м/с, зап

    759мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd81.49eur89.35

    Коляска с девочкой упала в тормозившем автобусе, ребенка госпитализировали. Перевозчик говорит — коляску не придержали

    4313
    43 комментария

    Поездка в петербургском автобусе закончилась для трехлетней девочки госпитализацией, сообщает ГУ МВД. У перевозчика свой взгляд на события и состав участников.

    По данным полиции, происшествие случилось 22 апреля в 18:30 у дома № 7 по Железноводской улице. Автобусом Volgabus управлял 38-летний водитель. «При начале движения от остановки произошло падение коляски с находящейся в ней трехлетней девочкой, которую сопровождала 55-летняя няня. В результате ДТП ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован», — говорят в ГУ МВД.

    Этот автобус курсирует по 42 маршруту, который официально закреплен за ООО «Такси». Это наименьший из четырех коммерческих перевозчиков Петербурга, у него всего несколько маршрутов. Недавно у предприятия сменился собственник — вместо ветерана транспортного рынка Петербурга Татьяны Калюжной им стал Павел Кузнецов. Формально он не аффилирован с другим перевозчиком «Вест-Сервис» и, соответственно, с «Питеравто», но комментарии от их имени дает один представитель.

    Он подтвердил «Фонтанке» факт падения ребенка в коляске и подчеркнул, что «мать в это время сидела рядом, коляску не держала». «На место были вызваны ГИБДД и скорая, но мать ребенка от медпомощи отказалась, с места ушли», — добавил он.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 43

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    43
    close