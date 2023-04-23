МВД включило вопросы об электросамокатах в теоретическую часть экзамена на права

В билеты теоретического экзамена на получение прав всех категорий включены вопросы, связанные со средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Речь идет в том числе об электросамокатах. Об этом 23 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.



Корректировка билетов, как отметили в МВД, связана с изменениями ПДД, вступившими в силу 1 марта. Помимо вопросов об использовании СИМ, новшества касаются времени действия знаков 3.29 и 3.30 («Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца»).

Также будущим водителям предстоит отвечать на вопрос о применении новой информационной световой секции: силуэт пешехода со стрелкой и мигающим сигналом. Она появилась недавно и располагается под светофорами.