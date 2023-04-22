Увезли на кладбище, требовали денег и стреляли. Петербуржцу пришлось провести тревожный вечер с вымогателями

Неприятная встреча заставила петербуржца выложить более полумиллиона рублей, но на этом беды не закончились. Ему пришлось побывать на кладбище и послушать выстрелы.
В полицию потерпевший обратился в ночь на пятницу, стало известно «Фонтанке» 22 апреля. Это 29-летний индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками. Он заявил, что два дня назад ночью на Взлетной улице двое мужчин потребовали у него миллион рублей — в счет несуществующего долга.
За день петербуржец передал просителям 590 тысяч рублей, но им этого показалось мало. По словам мужчины, вечером его подкараулили у дома на Малой Балканской улице — угрожая травматом, посадили в «Инфинити» и отвезли на кладбище в деревне Суоранда. Там к нему якобы применили физическую силу, дважды выстрелили в воздух и снова требовали денег, но в итоге отпустили.
Видимо, с одним из обидчиков, 30-летним петербуржцем, предприниматель был знаком — назвал полиции его данные. Его уже задержали на улице Ленсовета и отправили в спецприемник с протоколом о мелком хулиганстве. Второго потерпевший назвал «малознакомым Никитой», о нем сведений пока нет.