Увезли на кладбище, требовали денег и стреляли. Петербуржцу пришлось провести тревожный вечер с вымогателями

Неприятная встреча заставила петербуржца выложить более полумиллиона рублей, но на этом беды не закончились. Ему пришлось побывать на кладбище и послушать выстрелы.



В полицию потерпевший обратился в ночь на пятницу, стало известно «Фонтанке» 22 апреля. Это 29-летний индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками. Он заявил, что два дня назад ночью на Взлетной улице двое мужчин потребовали у него миллион рублей — в счет несуществующего долга.

За день петербуржец передал просителям 590 тысяч рублей, но им этого показалось мало. По словам мужчины, вечером его подкараулили у дома на Малой Балканской улице — угрожая травматом, посадили в «Инфинити» и отвезли на кладбище в деревне Суоранда. Там к нему якобы применили физическую силу, дважды выстрелили в воздух и снова требовали денег, но в итоге отпустили.