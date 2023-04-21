Из Невы достали водолаза и нож с историей. Он заявил, что экспериментировал

Заплыв в районе Шлиссельбурга в Ленинградской области обернулся для мужчины поездкой в отдел полиции 21 апреля. На него указали местные, которые сочли подозрительной активность у подводного участка нефтепровода.



По данным «Фонтанки», о человеке в водолазном снаряжении сотрудников правоохранительных органов оповестили около полудня. Выехавшие на место полицейские нашли 52-летнего мужчину и нож, предположительно времён Великой Отечественной войны.



Пловец заверил, что ничего предосудительного не планировал. Он человек гражданский, костюм купил недавно и в пятницу решил опробовать его в Неве. Там же на дне он и нашёл клинок.

