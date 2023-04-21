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    Из Невы достали водолаза и нож с историей. Он заявил, что экспериментировал

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    Заплыв в районе Шлиссельбурга в Ленинградской области обернулся для мужчины поездкой в отдел полиции 21 апреля. На него указали местные, которые сочли подозрительной активность у подводного участка нефтепровода.

    По данным «Фонтанки», о человеке в водолазном снаряжении сотрудников правоохранительных органов оповестили около полудня. Выехавшие на место полицейские нашли 52-летнего мужчину и нож, предположительно времён Великой Отечественной войны.

    Пловец заверил, что ничего предосудительного не планировал. Он человек гражданский, костюм купил недавно и в пятницу решил опробовать его в Неве. Там же на дне он и нашёл клинок.

    Мужчину увезли в отдел для дальнейшего разбирательства.

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