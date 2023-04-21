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    Маршрутка врезалась в дом в Коммунаре. В больницу увезли пожилую пассажирку

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    читательница «Фонтанки»

    Полиция проводит проверку по факту ДТП с маршрутным автобусом в Гатчинском районе Ленобласти. В аварии пострадала одна из пассажирок.

    Авария произошла в 7:25 21 апреля у дома 17 по Ленинградскому шоссе в Коммунаре. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 58-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и въехал в здание. В результате травмы средней степени тяжести получила 65-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали.

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    В ДТП попала маршрутка №478, сообщает газета «Город Коммунар». По данным ГКУ ЛО «Леноблтранс», этот маршрут обслуживает ООО «Вест-Сервис» (Гатчина).

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