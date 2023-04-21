Маршрутка врезалась в дом в Коммунаре. В больницу увезли пожилую пассажирку

читательница «Фонтанки»
Полиция проводит проверку по факту ДТП с маршрутным автобусом в Гатчинском районе Ленобласти. В аварии пострадала одна из пассажирок.
Авария произошла в 7:25 21 апреля у дома 17 по Ленинградскому шоссе в Коммунаре. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 58-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и въехал в здание. В результате травмы средней степени тяжести получила 65-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали.
В ДТП попала маршрутка №478, сообщает газета «Город Коммунар». По данным ГКУ ЛО «Леноблтранс», этот маршрут обслуживает ООО «Вест-Сервис» (Гатчина).