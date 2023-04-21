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    В Петербурге уголовный розыск задержал карманника и скупщика. Посмотрите на телефоны, вдруг среди них ваш

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    Сотрудники уголовного розыска петербургского главка полиции задержали щипача и его помощника, у подозреваемых оперативники изъяли целый мешок смартфонов. Их 21 апреля показала пресс-служба ГУ МВД.

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    Три дня назад в дежурную часть главка поступила информация о том, что в 275-м автобусе из кармана пассажирки вытащили телефон марки Cubоt Note 20 за 15,5 тысячи рублей. Спустя 6 часов на проспекте Испытателей по подозрению в совершении кражи задержали мужчин 49 и 42 лет. Первый был судим за аналогичное в Москве.

    Удалось установить причастность товарищей еще как минимум к пяти преступлениям. Украдены три iPhone 12, один 13-й и один китайский смартфон. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела. По мнению оперативников, старший из фигурантов вытаскивал гаджеты из карманов граждан, после чего сдавал их подельнику, который работал в скупке и реализовывал похищенное.

    В ходе обысков в скупке на Испытателей обнаружена часть украденного, устанавливаются новые эпизоды.

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