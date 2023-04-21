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    С актёра Алека Болдуина сняли обвинения в убийстве кинооператора

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    С актёра Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съёмочной площадке фильма «Ржавчина». Об этом 20 апреля сообщает ABC News.

    «Мы довольны решением снять обвинения с Алека Болдуина и призываем к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого трагического происшествия», — говорится в заявлении его адвокатов.

    Накануне стало известно, что съёмки фильма возобновятся в четверг в Монтане. Над ним продолжит работать сам Болдуин.

    Больше года назад во время съёмок вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. 42-летняя оператор Галина Хатчинс погибла, режиссёр Джоэл Соуза получил тяжёлое ранение. Позднее актер договорился с семьей погибшей.

    Обвинения Болдуину и работавшему на съемках оружейнику Ханне Гутьеррес-Рид включают два эпизода непредумышленного убийства. Кроме того, обвинение было предъявлено и помощнику режиссера Дэвиду Холлсу, который заключил соглашение о признании вины. Фигурантам может грозить заключение до 18 месяцев и штраф до 5 тысяч долларов.

    Ранее сам Болдуин подал в суд на оружейника и съемочную группу, потому что «пистолет не проверили и не обеспечили сохранность оружия и боеприпасов на съемочной площадке». Также он утверждал, что не нажимал на курок, но криминалисты пришли к выводу, что оружие не могло выстрелить без нажатия на спусковой крючок. По мнению судмедэкспертов, произошедшее — несчастный случай.

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    Алек БолдуинСъемки фильмаНепредумышленное убийство
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