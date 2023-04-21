С актёра Алека Болдуина сняли обвинения в убийстве кинооператора

С актёра Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съёмочной площадке фильма «Ржавчина». Об этом 20 апреля сообщает ABC News.



«Мы довольны решением снять обвинения с Алека Болдуина и призываем к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого трагического происшествия», — говорится в заявлении его адвокатов.

Накануне стало известно, что съёмки фильма возобновятся в четверг в Монтане. Над ним продолжит работать сам Болдуин.

Больше года назад во время съёмок вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. 42-летняя оператор Галина Хатчинс погибла, режиссёр Джоэл Соуза получил тяжёлое ранение. Позднее актер договорился с семьей погибшей.