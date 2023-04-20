В США нашли тела двух петербуржцев, одного расчленили. Убийцей полиция считает человека по имени Леонид Волков

28-летний гей-фотограф из Петербурга и его 37-летний земляк, работавший в сфере кибербезопасности, найдены мертвыми в Бостоне. Полиция искала их почти две недели, на связь, по предварительным данным, мужчины перестали выходить еще в конце марта. Об обнаружении тел сообщил в соцсетях офис окружного прокурора Мидлсекса Мэриан Райан.



Мужчины переехали в США из Петербурга и проживали в Медфорде. Погибли они от многочисленных ножевых ранений, причем тело старшего расчленили, а останки спрятали в контейнер для резины на складе. Убийца пытался избавиться от следов, на месте были найдены также перчатки и отбеливатель.

