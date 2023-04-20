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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    В США нашли тела двух петербуржцев, одного расчленили. Убийцей полиция считает человека по имени Леонид Волков

    1967
    10 комментариев

    28-летний гей-фотограф из Петербурга и его 37-летний земляк, работавший в сфере кибербезопасности, найдены мертвыми в Бостоне. Полиция искала их почти две недели, на связь, по предварительным данным, мужчины перестали выходить еще в конце марта. Об обнаружении тел сообщил в соцсетях офис окружного прокурора Мидлсекса Мэриан Райан.

    Мужчины переехали в США из Петербурга и проживали в Медфорде. Погибли они от многочисленных ножевых ранений, причем тело старшего расчленили, а останки спрятали в контейнер для резины на складе. Убийца пытался избавиться от следов, на месте были найдены также перчатки и отбеливатель.

    Полиция назвала имя убийцы. По их данным, это 37-летний Леонид Волков, который знал обоих погибших. По версии следствия, старший из убитых был его поручителем по договору об аренде квартиры, где жил Волков. В какой-то момент приятели поссорились, и поручитель отказался вступаться за Волкова, из-за чего его выселили. Это якобы и послужило мотивом для убийства. По предварительным данным, убийца назначил встречу своим товарищам в арендованном грузовике. После этого квартиросъемщиков никто не видел. Машина, к слову, была найдена на том же складе, где нашли тела. Трупы обнаружили уже спустя несколько дней.

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    Комментарии 10

    Гость20 Апр 2023 в 12:16
    Леонид Волков? И ко?
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