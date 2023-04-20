Полиция накрыла в Петербурге офис «юристов», наживавшихся на доверчивых должниках

Началось всё с того, что неделю назад в правоохранительные органы обратились женщины 55 и 67 лет, которые стали жертвами обманщиков. Старшая рассказала, что попала в долговую яму и из-за тяжелого положения не могла из нее выбраться сама. В Интернете она увидела рекламу конторы, которая предлагала решить ее проблему через процедуру банкротства.

В Петербурге полиция пресекла деятельность группы лиц, оказывавших мнимые услуги по списанию долгов. Об этом 20 апреля рассказали в пресс-службе главка.

Женщина пришла в офис, где консультант рассказал, что их компания не занимается списанием долгов, но за определенную компенсацию они могут заключить договор с другой фирмой, которая точно поможет. Пенсионерка согласилась, после чего в другом офисе ей подготовили пакет документов. Вместе с сотрудником конторы она пошла в банк и получила кредит на миллион. В дальнейшем оказалось, что документы между женщиной и организациями были составлены таким образом, что вся полученная в банке сумма оказалась у злоумышленников. Вторая женщина рассказала похожую историю, только в этом случае обманщики получили 462 тысячи рублей.

13 апреля в результате оперативно-разыскных мероприятий полиция задержала 25-летнюю «консультантку» из Ставрополя, 36-летнюю жительницу Василеостровского района, выполняющую роль генерального директора «юридического центра», а также двух ее сотрудников, 31-летнего «клиент-менеджера», непосредственно оформлявшего документы на получение кредита, и 27-летнего водителя, сопровождавшего женщин при переезде из офиса организаций в банк.



«Возбуждено два уголовных дела по части 3-й статьи 159 УК РФ (мошенничество). В ходе обыска в помещениях офисов обеих организаций изъята документация, компьютерная техника, электронные носители информации, 80 печатей различных организаций, банковские карты и более 2,4 миллиона рублей наличными», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

