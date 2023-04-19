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    Авария с участием четырех машин превратила в «бутылочное горлышко» улицу Маршала Говорова

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    Серьезная авария затормозила водителей в Кировском районе Петербурга вечером 19 апреля. Очевидцы говорят, что без пострадавших не обошлось.

    Последствия показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На кадрах — усыпанная осколками дорога, пара скорых и лобовое столкновение двух автомобилей. По словам автора снимков, участников вдвое больше.

    «Renault Symbol вытолкнул Duster под встречные автомобили. Есть пострадавшие. Проезд в сторону центра сильно затруднен», — рассказывает очевидец.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    По данным «Яндекс.Карт», ДТП у пересечения с улицей Новостроек около половины девятого часа вечера уже мешало проезду. Через час проезд всё еще был затруднен в обоих направлениях, к десяти вечера дорогу освободили.

    © Фонтанка.Ру

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