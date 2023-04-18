Петербуржец не согласился на небольшую компенсацию за побитую льдом машину и не получил ничего

В Петербурге автомобилист попытался взыскать с коммунальщиков компенсацию за упавшую на его машину льдину. Сумма, предложенная управляющей организацией, его не устроила, и мужчина пошел в суд. Однако там его ждал подвох.



Само ЧП случилось прошлой зимой. 16 декабря 2021 года истец обнаружил, что на его Opel Astra, припаркованный возле дома 28 по Краснопутиловской улице, упал лёд, сообщает 18 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ущерб составил 174 600 рублей. Мужчина направил претензию в ООО «ЖКС № 3 Московского района», которое отвечает за содержание дома, и в феврале 2022 года получил ответ, что ему готовы отремонтировать машину. Однако при переговорах организация предложила ему 5 0 тысяч рублей, что истца не устроило. Он пошел в суд и попросил взыскать с коммунальщиков сумму ремонта и 10 тысяч рублей сверху за расходы на проведение экспертизы.