В Новой Голландии двое устроили жесточайшую битву за даму сердца. Та не стала дожидаться развязки и уплыла

Свидетелем драки не на жизнь, а на смерть стал читатель «Фонтанки» 17 апреля. Петербуржец Матвей поделился кадрами брачных игр самцов кряквы. Дело было под мостом в Новой Голландии.



«В Питере под мостом произошла жесточайшая драка. За утку. Собственно говоря, пока происходила драка, дама ушла», — прокомментировал оператор.