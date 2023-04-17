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    В Новой Голландии двое устроили жесточайшую битву за даму сердца. Та не стала дожидаться развязки и уплыла

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    Свидетелем драки не на жизнь, а на смерть стал читатель «Фонтанки» 17 апреля. Петербуржец Матвей поделился кадрами брачных игр самцов кряквы. Дело было под мостом в Новой Голландии.

    «В Питере под мостом произошла жесточайшая драка. За утку. Собственно говоря, пока происходила драка, дама ушла», — прокомментировал оператор.

    читатель «Фонтанки» Матвей

    В кадр попали два самца, отчаянно щипающие друг друга под хвостом и в голову. Они так активно махали крыльями и настолько вовлеклись в процесс, что не заметили, как объект их спора, постояв немного с потерянным видом, лег на воду и уплыл.

    В весенних стаях селезней больше, чем самок. Это объясняется тем, что многие мамы-утки погибают во время насиживания и выведения потомства. По этой причине самцы часто устраивают драки за даму сердца и пытаются с ней совокупиться, даже если та уже нашла себе партнера на весну. Более того, селезни настолько вероломно овладевают самкой, что те иногда тонут под их напором.

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