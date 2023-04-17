Бизнесмен Голощапов, уехавший из страны на фоне уголовных дел, снова в России. Он доставлял Благодатный огонь

Известный бизнесмен Константин Голощапов принимал участие в доставке Благодатного огня из Иерусалима в Россию. Он снова в стране, хотя уезжал на фоне обысков и уголовных дел.

О том, что Голощапов принимал участие в доставке Благодатного огня, 17 апреля пишет издание 47news. Вероятно, это связано со статусом одного из учредителей Русского афонского общества. По информации издания, Голощапов в последние месяцы живет в Москве и Петербурге, хотя его супруга все еще за границей, куда они уезжали летом прошлого года на фоне обысков и уголовных дел.