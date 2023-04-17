Бизнесмен Голощапов, уехавший из страны на фоне уголовных дел, снова в России. Он доставлял Благодатный огонь

Известный бизнесмен Константин Голощапов принимал участие в доставке Благодатного огня из Иерусалима в Россию. Он снова в стране, хотя уезжал на фоне обысков и уголовных дел.
О том, что Голощапов принимал участие в доставке Благодатного огня, 17 апреля пишет издание 47news. Вероятно, это связано со статусом одного из учредителей Русского афонского общества. По информации издания, Голощапов в последние месяцы живет в Москве и Петербурге, хотя его супруга все еще за границей, куда они уезжали летом прошлого года на фоне обысков и уголовных дел.
Напомним, превентивный отъезд Голощапова оказался неожиданностью для оперативников, которые обыскивали его квартиру в рамках уголовного дела по крупному мошенничеству. Оно было связано со старыми госконтрактами компании «Нострум» со структурами «Ленэнерго» и Водоканалом, а сам Голощапов считался неофициальным куратором энергетической отрасли в Петербурге. Тогда были задержаны четверо, включая бывшего директора Водоканала Евгения Целикова и экс-главу Центра госэкспертизы Владислава Еремина.
При этом у самого Голощапова в этом деле не было никакого статуса, в отличие от другого успевшего уехать предпринимателя от энергетики Камила Магеррамова. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как развивался этот сюжет. В конце лета прошла еще одна волна обысков в рамках того же уголовного дела.