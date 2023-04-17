«Более 8 машин битых». Массовая авария с фурой раскидала машины по всему Комендантскому

Движение на севере Петербурга затруднило массовое ДТП с участием большегруза. Очевидцы насчитали почти десяток битых машин.
На пересечении Комендантского проспекта с Легковой улицей столкнулись порядка восьми автомобилей, включая грузовой, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Разбитые автомобили перегораживают движение в обе стороны, собирая пробку. «Очень много битых с одной и с другой стороны дороги, некоторые из них развернуты на 360, смотря на встречку», — пишет участник группы Антон.
По его предположению, фура вылетела на встречную полосу, снеся ограждение и машины. «В "Солярисе" мужик ходил с пробитой головой вокруг машины», — пишет он. Информация о пострадавших уточняется.