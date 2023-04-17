    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 6

    1 м/с, сев

    771мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.5eur90.16

    «Более 8 машин битых». Массовая авария с фурой раскидала машины по всему Комендантскому

    8224
    6 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Движение на севере Петербурга затруднило массовое ДТП с участием большегруза. Очевидцы насчитали почти десяток битых машин.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    На пересечении Комендантского проспекта с Легковой улицей столкнулись порядка восьми автомобилей, включая грузовой, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Разбитые автомобили перегораживают движение в обе стороны, собирая пробку. «Очень много битых с одной и с другой стороны дороги, некоторые из них развернуты на 360, смотря на встречку», — пишет участник группы Антон.

    По его предположению, фура вылетела на встречную полосу, снеся ограждение и машины. «В "Солярисе" мужик ходил с пробитой головой вокруг машины», — пишет он. Информация о пострадавших уточняется.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 6

    Гость17 Апр 2023 в 12:05
    Антоне - хорошее имя
    +2−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close